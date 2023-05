Juan Valderrama y su tierra

La Peña Flamenca de Jaén le va a dedicar por fin su prestigiosa Semana Flamenca al artista más grande e importante que ha dado esa tierra, aunque no naciera en la misma ciudad sino en la cercana localidad de Torredelcampo, donde vio su primer beso de luz en mayo de 1916, cuando la Niña de los Peines tenía 26 años y el Niño de Marchena sólo 13. Quienes han dirigido esta ensolerada peña flamenca no consideraban flamenco a Juanito Valderrama, de ahí que nunca pensaran en dedicarle la Semana Flamenca. No es hora de reproches, sino de destacar el hecho de que por fin se le va a hacer justicia en esa casa, que es algo más que una peña flamenca, al gran maestro de la tierra, al genio, al empresario y a la persona, con la participación de artistas, críticos y familiares.

Tendré el honor de moderar una mesa redonda el día 1 de junio en la que van a estar sólo sus hijos mayores, los que tuvo con María Vega. Lamentablemente, María, su hija, sufrió un ictus hace unos días y no podrá estar en la mesa. Sólo estarán Juan y José María, que son dos enciclopedias, sobre todo Juanitín, que así llaman cariñosamente a Juan Valderrama Vega, quien no sólo hablará en calidad de hijo, sino de representante. Estuvo años junto a su padre, de gira, y trató a todos los grandes del flamenco. Juan conoce toda su carrera mejor que nadie en España, sus éxitos y fracasos, sus penas y alegrías. Tiene mil anécdotas con todos los artistas del aquel tiempo, desde Pastora Pavón hasta Camarón. José María también, claro. Es escritor y poeta y tiene otra sensibilidad.

Entre los dos nos harán un retrato diferente del genio, su faceta de padre, de amigo de sus hijos, de empresario. Luego, al final de la entrevista, actuarán el cantaor Rafael de Utrera y el guitarrista El Perla, dos grandes artistas. Según nos cuentan los organizadores, el local de la emblemática peña jiennense estará hasta el corral. Irán valderrameros desde distintos puntos de Andalucía, porque a Juan Valderrama Blanca no lo querían sólo en su tierra, sino en el mundo entero, por ser un genio del cante andaluz, un modélico empresario y una gran persona.