Juanito Valderrama, cada día más vivo

Hoy se cumplen 16 años de la muerte de Juan Manuel Valderrama Blanca (Torredelcampo, 1916-Sevilla, 2004), sin lugar a ninguna duda uno de los grandes genios del cante flamenco y la canción española o andaluza. El tiempo vuela, porque parece que fue ayer cuando fui a darle el último adiós, primero en la Iglesia de San Luis de los Franceses, en Sevilla, y luego en su pueblo natal de Torredelcampo (Jaén), donde un río de dolor lo llevó en volandas por las calles hasta la eternidad. Quizá fuera aquel día la última vez que pude estar junto a Rocío Jurado, que no tardaría mucho tiempo en irse también, solo dos años y dos meses más tarde. Iba la chipionera rota de dolor entre el gentío, detrás de unas gafas que le tapaban casi toda la cara.

Me molesta profundamente el debate de si Juan Valderrama era más cantaor que coplero, o al revés. El maestro no dejó nunca de ser cantaor cuando un día, por suerte para el arte y lo español, decidió cantar canciones como hicieron Imperio Argentina o doña Concha Piquer, y antes que ellas, la sevillana Amalia Molina. Juanito era un jilguero que bordaba los cantes mineros, los de ida y vuelta, las malagueñas, los fandangos y hasta los llamados cantes básicos, como las soleares y las seguiriyas. Se hizo un hueco entre los mejores cuando estos eran genios, como fueron la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Manolo Caracol, Pepe Pinto, Marchena o la Niña de la Puebla. Había que ser muy bueno para meter la voz entre semejantes fenómenos, y Juanito lo hizo. A otros les costó más trabajo, aunque luego mandaran en el cante.

Como ocurrió con Marchena, a Valderrama lo cuestionan como cantaor quienes no tienen ni idea del legado flamenco que dejó, una obra disccográfica sin parangón. Flamenca, sí, al margen de su otra obra, que es ya parte fundamental de la historia musical española: sus canciones. Cualquier canción del artista jaenero (Madre hermosa, Su primera comunión o El emigrante), es tan profundamente española como una obra literaria de Galdós, un cuadro de Sorolla o un poema de Lorca o Machado. Qué sería de la historia sentimental de nuestro país sin esas canciones y sus veloces y almibaradas tarantas o guajiras.

Alguna vez he pedido que Sevilla tenga un detalle con el maestro Juan Valderrama, por el tiempo que vivió en Espartinas y lo que quiso a los artistas sevillanos, a genios como Pastora, Vallejo y Marchena. Cuando el público se olvidó de Vallejo, Juan lo llevaba en su compañía, ya mermado y apagado, para que no se sintiera apartado y pudiera tomarse un café o comprarse una gabardina. Era su manera de reivindicar al genio de San Marcos, y a Sevilla como cuna del cante. Y cuando a Marchena le salió un cáncer que lo dejó con treinta kilos en un mes, se encargó de que fuera homenajeado en Madrid con todos los honores y de que se pudiera enterrar de manera digna.

Pero a Juan no hay que pagarle nada, no es una deuda por haber ayudado a tantos artistas y descubierto a otros cuantos. Tiene que ser reconocido por Sevilla por haber sido uno de los cinco o seis cantaores más grandes de la historia, y en nuestra tierra se sabe de arte. O al menos siempre se ha sabido. Una mañana hablamos de esto, de Sevilla, y me dijo: “¡Pero si ni siquiera le han puesto un monumento a Manuel Vallejo, que fue el más grande!”. Me lo espetó con lágrimas en aquellos ojillos que tanto vieron. Su humildad era única.