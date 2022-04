Jueves Santo: una postal de Pasión

Sería a mediados de los años 60 del siglo XX cuando empecé a oír hablar de socialismo y comunismo en mi familia. Debo mucho de mi primera formación a dos primas hermanas. Mi prima Aurelia Ballester me puso en las manos libros de Gustavo Adolfo Bécquer y de Antonio Machado que le llegaban a través de su suscripción a la empresa Círculo de Lectores que aún existe. Aurelia ya me estaba enseñando a escuchar música clásica también, ella me mostró unas bases culturales que prosiguieron los Maristas con los conocimientos que me impartieron. La universidad y yo mismo completamos y seguimos completando mi formación, ya de por vida. Primero te enseñan y te educan, luego debes proseguir tú la tarea: reeducándote, reenseñándote y enseñándote asuntos nuevos. Es el método cartesiano: uno, crítica de los saberes recibidos. Dos, formulación de una nueva ética. En ello estamos.

Fue sin embargo mi prima catalana, Rosa María Collell Reig, la que me habló de socialismo cuando en aquellos 60 venía por Sevilla en compañía de otra amiga muy progre. Me imagino que por eso cuando Franco convocó aquel referéndum de 1966 en el que casi vota a su favor el 100 por 100 de los que acudieron a las urnas -el voto era obligatorio- yo “reñí” a mis padres que apoyaron al llamado Generalísimo porque había oído campanas en su contra. La idea del socialismo me pareció atractiva y es que lo es a los ojos de quienes nos hemos educado en la ética cristiana del servicio a los demás. Me gustó aquello y lo asumí. Mis padres, los pobres, toda la vida trabajando, con una guerra vivida a sus espaldas cuando tenían 10 o 12 años, no me hablaron nunca de socialismo, de comunismo o de franquismo. Bastante hicieron con la educación que me dieron. “A quién habrá salido este niño”, exclamaban cuando les llamé la atención tras su voto en 1966. Cuando yo tenía la edad en la que ellos vivieron la guerra civil, ya escribía poemitas y pequeños textos en prosa. Tiempo después, hacia 1978-79, tras pocos años en la clandestinidad, pude escuchar a Dolores Ibárruri en Madrid, en la Fiesta del PCE, y entonces sí que me hablaron de ella, de lo mucho de positivo que escuchaban de la activista vasca en tiempos de la Segunda República.

Una de las veces que mi prima Rosa Mari nos visitó y me habló de socialismo me encandiló tanto que cuando se marchó a Barcelona yo le envié una postal que era una foto del Nazareno de Pasión, una talla que siempre me conmovió y a la que admiraba. Al final del texto de la postal escribí: “¡Viva el socialismo!”. Mi prima me respondió cariñosamente agradeciéndome el detalle, pero me advertía en catalán algo así como: allò del socialisme no m'ho posis més (“lo del socialismo no me lo pongas más”). Y es que las postales se enviaban sin sobre, sólo escritas y con el sello, con lo cual corríamos el peligro de que algún funcionario leyera aquello y lo pusiera en conocimiento de sus superiores quienes a su vez lo elevarían sin duda a la policía.

Una chiquillada pudo costarnos un disgusto. La chiquillada de alguien que aún no comprendía que algo que tenía como totalmente normal y que perseguía alegrar a mi prima supusiera sin embargo un delito penal. Me imagino que nadie se detendría a leer el contenido de un envío con el Nazareno de Pasión en “portada”, más bien verían la ilustración y la darían no sólo por buena sino por magnífica. Y tal vez las personas más religiosas lo tengan como una especie de milagro de la imagen que creó Juan Martínez Montañés.

Ese es el recuerdo principal que me viene a la cabeza cuando pienso en el Jueves Santo. En realidad, sin querer estaba llevando a cabo un acto de exaltación de mi Semana Santa y una síntesis entre cristianismo y socialismo, algo bastante habitual hoy en día: el compromiso que antes y ahora mantienen numerosos cristianos que también han asumido el marxismo. ¡Lástima! Por ahora, todo ha fracasado.