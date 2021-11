Jugando con nuestro pan

Me empieza a asquear esto de reforma laboral sí, reforma laboral no. Los partidos se dicen unos a otros que actúan por razones partidistas y no por el bien de todos. ¿Habrase visto una idiotez más grande? Vamos a ver, a los partidos se les supone una línea ideológica más o menos concreta dentro de la confusión actual donde los conceptos tradicionales de izquierda y derecha se confunden a pesar de que aquí siga existiendo esa mentalidad simple e ignorante de dividir a la gente entre rojos y fascistas, eso lo hacen sobre todo quienes ven un buen libro de Historia y salen corriendo a refugiarse en las redes sociales.

Si cada partido actúa según sus ideales creerá que lo hace por el bien de la colectividad, por tanto, ¿a qué viene eso de actuar según intereses partidistas?, si se llaman partidos, ¿van a actuar por intereses no partidistas o por intereses de otros partidos? En una democracia como la actual, donde se piensa en clave de votos, en clave de inmediatez, no en clave histórica, los partidos ya están determinados por las elecciones y por su supervivencia porque el poder atrae, engorda egos y engorda más o menos las cuentas corrientes. Esta es la causa por la que el cambio climático seguirá adelante para mal, no para bien, tal vez sea éste el motivo por el que Greta Thunberg -esa muchacha a la que algunos medios conservadores quieren destruir- ha declarado en un momento de tensión que los políticos se pueden meter por el culo sus planes contra la crisis del clima.

El partidismo no sólo se desarrolla hacia fuera sino que dentro de los partidos la lucha es entre los dirigentes, vean el revuelo en el PP en torno a Ayuso-Casado y otros, así ha sido siempre, es el comportamiento de los seres humanos en todos los órdenes de la vida. Ahora el partidismo juega con nuestro pan con esto de las reformas laborales, ellos tienen asegurado el suyo y se permiten el lujo de especular con la manutención ajena. Junto a los partidos están los medios, los de derechas en contra de que se elimine la reforma laboral, meros transmisores de los empresarios, ni una pega, las voces de sus amos. Los de izquierdas las voces del gobierno y de los sindicatos, tampoco hay pegas, no existe rigor informativo. Y todos bajo el permiso de Bruselas, aquí ya no hay soberanía ni dignidad, desde hace tiempo, al servicio de la UE y de EEUU, que no se lleve soldados de Morón para que consuman y nos den dinerito ellos y su país. Si la reforma laboral de Rajoy de 2012 nos ha traído esta locura en lo que a las formas y contratos de trabajo se refiere, que siga adelante porque hay que darles facilidades a los que emprenden -muy católicos ellos- y no a todos, los autónomos y los jóvenes emprendedores que se las avíen como puedan.

Contratos de un mes, de un día, correr de un lado a otro en una misma jornada para ganar miserias, dejar que Amazon siga poniendo anuncios en TV sacando a actores que afirman lo bien que los trata la multinacional mientras que no opinan lo mismo los propios trabajadores ni los que trabajan para Amazon pero no trabajan para Amazon. Sí, hay que ayudar a los que se han llevado las industrias a China para ganar más dinero y ahora no los procesan por poner en peligro el estado del bienestar e incluso el abastecimiento de necesidades relevantes. A los funcionarios nos callan con un aumentillo de sueldo, somos tres o cuatro millones de votos potenciales. Todo el sistema está montado sobre el consumo y hay dos formas irreconciliables de llegar a él: o les das más prebendas a los creadores de puestos de trabajo para que, se supone, aumenten su actividad o les dignificas la vida a las masas para que salgan a gastarse el dinero ya que no tienen nada mejor que hacer.

Henry Ford se dio cuenta de esto último y mejoró las condiciones de sus propios trabajadores para que le compraran los coches que ellos mismos fabricaban al tiempo que abrió las puertas a la sociedad del ocio. Ahora parece que es incompatible hacer algo parecido a esto, todo el poder para los que ya lo tienen, el dinero llama al dinero, un dinero que no existe, lo tiene la UE que es poseedora de la última palabra, a ver qué hacen estos vagos latinos del sur con sus locuras, eso es lo que siguen pensando de nosotros los bárbaros y luteranos esclavos del trabajo de otros tiempos y de ahora. En la vida real, ganan los “malos”.