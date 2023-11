Justicia universal ¿y democrática?

Para interpretar la Constitución está el Tribunal Constitucional. Aparte las razonables dudas sobre su utilidad, porque la Constitución la puede interpretar cualquier Juez como se hace en otros estados tradicionalmente, democracias, además de eso, el Tribunal pierde legitimidad cuando su función se alarga, más todavía si la prolongación de esa función se produce por la disfunción de un partido negado a facilitar su renovación mientras sus fallos les fueran habitualmente favorables, como ha venido ocurriendo debido a la tendencia conservadora de la mayoría de sus miembros, hasta el punto de bloquear una Ley en tramitación, que posibilitaba la renovación del CGPJ, bloqueo que a su vez impedía la renovación del propio TC. Este es el principal problema planteado por el hecho de que los partidos tengan capacidad decisoria en el nombramiento de los órganos judiciales.

Es difícil, mejor dicho imposible, que una democracia sea plena si no lo son los órganos judiciales. La neutralidad política de todos los jueces, al menos en el ejercicio de sus funciones, es absolutamente necesaria para que la democracia pueda ser real. Ahora es otro tribunal, una parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pretende paralizar una Ley antes de ser promulgada. Debe comprenderse que ese no es el procedimiento. El delito sólo se puede juzgar cuando se ha cometido. Puede haber leyes para decidir qué acciones, o qué castigo aplicar si se cometiera. Pero eso es independiente de la forma en que puede aplicarse la legislación, porque resulta imposible poder juzgar con independencia y ajustarse a Justicia, algo que todavía no se conoce. Extraña por tanto la actitud de estos jueces, dispuestos a intervenir en política, para impedir una acción política.

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la concesión de Amnistía a una o varias personas. Pero, por el momento, es una decisión competencia exclusiva del Gobierno del Estado, sobre la cual la Constitución no se pronuncia. Disculpas por reiterarlo, pero parece imprescindible volverlo a repetir: la Constitución no dice una sola palabra respecto a la amnistía. Y los jueces, les guste o no, pueden interpretar las leyes, aunque las leyes deberían ser lo suficientemente claras para que no necesiten interpretación, pues eso sólo pueden provocar errores e interpretaciones torcidas, tanto con intención como por equivocación o “exceso de celo”. Los jueces no son quienes deban redactar las leyes, ese trabajo es competencia del Parlamento una vez ha sido redactada por el Gobierno.

Esta es la Ley. Universal y aceptada. Y lógica. Podría cambiar la forma de plantearse, podría ser que su redacción y aprobación se confiara al Parlamento. Podría ser, tan sólo, en cuyo caso el Gobierno nada más sería la mano ejecutora del Parlamento. No estaría mal, pero este no es el caso en absoluto. En cualquier caso, el estamento jurídico, los jueces, son tan solo ejecutores de esas leyes, cuya misión es juzgar, es decir, dilucidar al completo la responsabilidad de quien hubiera faltado a alguna de ellas. Pero en ningún caso, de ninguna manera, son encargados ni responsables, ni autorizados a redactarlas ni a aprobarlas.

Una democracia sólo está madura cuando se sabe respetar al adversario, cuando decide la mayoría con respeto a las minorías, cuando el diálogo sustituye a posiciones maximalistas que, por extremas, conducen a confusión cuando no la buscan deliberadamente, cuando gobierno y oposición son capaces de alcanzar acuerdos si una situación extrema lo requiere. Cuando la oposición se lanza en plancha contra el ejecutivo con el único fin de hacerlo caer, cuando su actuación recuerda al golpe de Estado, es que esa oposición desconoce qué es democracia. O, simplemente, no es demócrata.