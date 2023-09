Karina traiciona a sus compañeros y se convierte en la ‘killer’ de la edición de GHVIP

Ha resultado que Karina es una killer, una destroyer absoluta; es la gran sorpresa de esta edición de GHVIP. En la gala de este jueves, ha desenfundado el lanza nominaciones y se ha puesto las botas. No ha dudado en meter un hachazo a Laura Bozzo y otro a Alex, dos concursantes que han cuidado de forma especialmente dulce. Pero no sólo eso. ¿Recuerdan esa vocecilla dulce de abuelita que nos regalaba Karina cada día? Pues no, ahora parece ser que esta mujer es la verdadera esposa de Darth Vader. El vocabulario de Karina ha evolucionado como un pokémon: un día dice cosas cursilonas y desea buenas noches refiriéndose a todos como ‘mis cariños’ y el día que toca nominar se lanza a decir ‘huevos’, ‘coño’ y ‘pero ¿esto qué es? con tono macarra. Y Karina ha pasado de tener una cara angelical a tener el rostro arrugado, duro, rocoso, a tener cara de amargura infinita y odio descontrolado.

Ha sido gracioso ver cómo Karina ha descolocado a todos sus compañeros que ven cómo la favorita del público se ha venido arriba y ha repartido leña sin compasión. Ahora, no saben qué hacer. Ponerse de frente a Karina es peligroso, ser su amigo es peligroso, Karina es doña Killer y todos lo saben. La abuelita Paz era un arma de destrucción masiva.

Por cierto, Oriana no ha permitido volver a Luca que ha sido el primer expulsado de esta edición. Había que gastar 25.000 euros del premio final para que Luca pudiera regresar y Oriana le ha dicho que le ama, pero tampoco tanto como para tirar la tela por la ventana.

Comienzan a ocurrir cosas en la casa de GHVIP. Ya veremos cómo van las cosas de aquí al próximo jueves. De momento, la candidata a salir por abrumadora mayoría es Sol. Por andar enredando todo el día y ser una bocazas.