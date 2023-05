Kennedy junior que mire las ventanas

El candidato presidencial estadounidense, sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., se ha metido de lleno en lo políticamente muy pero que muy incorrecto cuando ha manifestado en la cadena de radio WAC 770 AM que la CIA está detrás del asesinato de su tío y en el canal de YouTube All-In Podcast que Estados Unidos está utilizando a Ucrania para desgastar a las fuerzas armadas rusas, pasando por encima de todos los muertos habidos y por haber, sean o no civiles. Sus declaraciones tal vez llenen de estupor a quien no se haya convencido aún de los entresijos del conflicto porque parece como si se las hubiera dictado el mismo Putin o algún rusófilo que, como se sabe, es alguien digno de ser odiado sin que el código penal intervenga. Los comunistas soviéticos tenían rabos y cuernos en época de Franco y ahora los han heredado los rusófilos, el caso es que la culpa de todo siempre la tienen otros.

El sobrino del malogrado presidente e hijo del senador Robert Kennedy, igualmente asesinado, a quien por cierto creí ver por la Plaza del Museo de Sevilla con su señora en una Semana Santa cuando servidor era niño, se ha soltado el pelo y no se ha cortado ningún elemento capilar. El mozo -que es de mi edad, diez meses mayor que yo, 69 años tiene- cree que inicialmente todas las decisiones estadounidenses han sido tomadas con el objetivo de prolongar y maximizar la violencia en el mundo. De acuerdo con sus palabras, no es el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sino la Casa Blanca la que apuesta por el conflicto con el fin de lograr el cambio de poder en Rusia y agotar a sus fuerzas armadas.

No se ha quedado ahí nuestro protagonista, sino que ha ido más lejos, si cabe. El candidato a la presidencia estadounidense, recordó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, indicaba entre los objetivos principales de EEUU en 2022 el agotamiento del ejército ruso, junto con la degradación de su capacidad de llevar operaciones al extranjero. En tanto, el presidente del país, Joe Biden, expresaba el deseo de que cambie el gobierno en Rusia. Es más, estima el señor Kennedy Junior que lo que hace su país va contra la esencia de las misiones humanitarias y busca maximizar la cantidad de víctimas y prolongar el transcurso de las hostilidades.

Asimismo, sostiene que EEUU no dispone de suficientes capacidades para reemplazar el arsenal de armas de artillería que fueron agotados durante el conflicto en Ucrania. «Y no podemos reemplazar las armas de artillería, hemos perdido en eso». Añade que el conflicto empezó en 2014, cuando las autoridades de EEUU participaron en un golpe de Estado contra el gobierno ucraniano del presidente Víktor Yanukóvich, elegido democráticamente, y puso en su lugar a otro, totalmente antirruso. Remata sus increíbles declaraciones afirmando que desde 2014 ha habido una intensa represión contra la población de cultura rusa en Ucrania -motivo oficial de la invasión de Putin- y que si llega a presidente, cuando esté en el lugar de su compañero de partido, Joe Biden, detendrá la guerra.

Robert F. Kennedy Jr. se considera activista del ecologismo. Si sigue así y acrecienta su poder, cuando vaya por la calle tendrá que mirar continuamente para arriba, a todas las ventanas y, es más, a todos lados, no sea que le ocurra como a su tío y alguien con el don de la ubicuidad le dispare desde varios sitios a la vez, alguien que, por supuesto, será o un loco o un árabe fundamentalista. Su tío estaba buscando una entente cordial con la URSS cuando lo mataron. Ahora el sobrino persigue parar una guerra cuya finalidad es quitar de en medio a Rusia, la paz no se puede permitir, espero que no le pase nada al atrevido Kennedy Jr. para que Oliver Stone no tenga que rodar otra película llamada RFK en lugar de JFK, en la que otro Leroy Fletcher Prouty, el “Señor X” de JFK -coronel en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, autor, banquero, y crítico de la política exterior de Estados Unidos, especialmente en lo concerniente a la Agencia Central de Inteligencia- le tenga que explicar al fiscal protagonista cómo funciona el mundo y la vida en la alta política. Que mucho estudiar en Stanford o Harvard y faltamos a las clases más relevantes, si las hubiera.