Kiko Rivera, Rociíto, los jóvenes de fiesta y la mugre

La mugre llegó y se quedó. La mugre ha puesto perdidas las pantallas de televisión de los hogares españoles y una enorme desazón inunda al que se acerca a un televisor con ánimo de ejercer una mirada crítica.

¿Quién se pega a la butaca de casa para ver programas que no aportan nada de nada? Desde luego hay de todo, pero los jubilados españoles parece ser que encabezan la masa que se entretiene escuchando las sandeces de Belén Esteban, los escándalos que organiza el hijo de Isabel Pantoja a costa de su propia familia o cómo son los objetos personales de Rocío Jurado que sigue sirviendo a su hija de excusa para facturar sin descanso. Los más jóvenes de la casa y los adolescentes no ven estas cosas en masa. Es posible que pierdan el tiempo con cosas peores en las redes sociales, que se estén degradando ante la imposición de un canon de belleza que una banda de influencers descerebrados ha decidido que es el bueno, pero la televisión basura no va con ellos. Algún programa si ha tenido un buen hueco en franjas de edades en las que se ubican jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, «La Isla de las Tentaciones» ha mostrado la cara más superficial y rastrera e inútil de un joven cualquiera; y eso tiene todas las posibilidades de triunfar entre jóvenes que ven el futuro oscurecido por el paro y la falta de oportunidades y quieren pensar que esa vida tan fácil que les proponen podría ser una oportunidad para ellos mismos. Tener el cerebro de chorlito y ganas de juerga está muy cotizado en la actualidad. Lo de estudiar, lo del esfuerzo o trabajar duro, ya si eso...

La televisión basura sigue haciendo estragos entre los que la consumen (que no son todos los tele espectadores ni mucho menos porque muchos siguen viendo películas o series o programas deportivos o documentales). La televisión basura ha enseñado una forma de vida ramplona y vacía que algunos envidian. La televisión basura, como su propio nombre indica debería desaparecer de las parrillas, pero no por censura sino por falta de audiencia.

Es una catástrofe comprobar cómo, por ejemplo, las productoras eligen vídeos para emitir en los que el insulto, los gritos, la histeria o una falta de educación dolorosa, se imponen ante la normalidad. Las productoras buscan en el conflicto más guarro la audiencia que les permita seguir adelante. Echen un vistazo a la emisión de una gala de «Secret Story: La Casa de los Secretos» y comprobarán que los participantes no aparecen salvo si montan un espectáculo lamentable; si hablan de filosofía o de mecánica cuántica no les echan cuentas (leer en modo fina ironía).

Dentro de algunos años alguien se preguntará cómo fue posible el desastre que llevó a las sociedades al borde del abismo y la respuesta la encontrará, entre otras lugares, en las parrillas de televisión.