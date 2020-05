Kim Jong-un, Alfonso, Marta y Alexia

Varios días sin dormir llevaba ya este humilde plumilla que les habla a diario desde el modesto rincón que me ha prestado esta empresa. Menos mal que ha aparecido en público el líder de Corea la Mala, Kim Jong-un, ¿dónde se habría metido este hombre? Estuve a punto de llamar a Paco Lobatón para que lo buscara porque ni Alejandro Cao de Benós, ese español de Tarragona que se convirtió íntegramente al comunismo en los años 90 y ahora regenta un bar por Cataluña, sabía nada del mandatario. Cao de Benós es delegado de Corea del Norte en España, su procedencia no es proletaria precisamente pero eso no es raro porque no conozco a ningún líder comunista de los más triunfantes que proceda del proletariado. El catalán se hizo comunista en el decenio del desmembramiento comunista pero hay gente pa tó, como exclamó Rafael El Gallo cuando en una fiesta en Madrid preguntó a alguien que quién era un señor que había por allí y que se llamaba Ortega y Gasset y le respondieron que era filósofo, una profesión de gente que se dedicaba a pensar.

En El Español, el señor Cao –curioso apellido para representar a un país tan ordenado que ni siquiera ha osado entrar en él ni el Sars-Cov2- ha lanzado unas declaraciones que dejan muy claritas las cosas en cuanto a eso que llaman gobierno social-comunista. Cao dice que en su país de adopción se tomaron medidas de inmediato –desde enero- porque como tienen tanta confianza con los chinos ya estaban informados por ellos de la agresividad del virus. Y añade dos pildorazos más: la gestión del gobierno español ha sido un desastre y Podemos ni es comunista ni nada porque el comunismo anuncia la nacionalización de toda la industria, del campo, y cierra la Bolsa y él no escucha nada de eso en España.

Son cosas del señor Cao pero a mí lo que me interesa es que ya tenemos entre nosotros a Kim Jong-un. Sin embargo, mi dicha aún no es completa, me temo que voy a seguir sin conciliar el sueño del todo, sólo un poquito. Y es que parece ser que hay un lío formado con un tal Alfonso Merlos y unas señoras llamadas Marta López y Alexia Rivas. Deben ser importantes porque observo a miles, si no a millones de personas revueltas con este asunto y como nada humano me puede ser ajeno yo sufro con el sufrimiento de los demás. Creía que se trataba de los nombres de los científicos que habían descubierto por fin una vacuna contra el bicho o de tres multimillonarios que iban a invertir en España para crear unos miles de puestos de trabajo o de tres cerebros del Silicon Valley que iban a instalarse en el Parque Tecnológico de La Cartuja aquí en Sevilla o de tres altos diplomáticos que venían a tantear si nos compran 20 o 30 aviones de Airbus.

No, son aún más importantes, son chismosos en la llamada televisión de entretenimiento, que por lo visto tienen problemas sentimentales, ahora comprendo la preocupación de la gente, una preocupación que me ha calado tan hondo que no me deja dormir ni con tres litros de valeriana. Es que tengo una capacidad empática fuera de lo común. Oh, el amor, el amor, palabra elegida como la más hermosa del mundo a iniciativa del nuevo Templo de Delfos: Google. Yo hubiera preferido otra: gratis. Es una palabra muy estimulante pero me alegro de que no haya ganado porque también encierra materialismo. Lo que el mundo necesita es amor, digan ustedes que sí.

Una vez que ha aparecido Kim Jong-un –al que le deseo buena salud y que no me dé más sustos- ahora le pondré una velita a San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles, para que los tres chismosos lleguen a un acuerdo porque no está bien que en tiempos de virus mortales estén en ese plan.