Kissinger el pragmático, hay que ser como él

El fin de semana pasado ocurrieron tres hechos de los que supongo que nos enteramos todos (ocurren muchos más, incluso de mayor interés, pero los medios cotidianos nuestros son los que dicen de qué debemos hablar). Los tres hechos fueron el 100 cumpleaños de Henry Kissinger, la muerte de Antonio Gala y el mamporrazo ciudadano a Pedro Sánchez que ahora ataca de nuevo con una llamada al “progresismo” porque viene el fascismo a sentarse en la Moncloa. Yo creo que después de estar Sánchez en la Moncloa tiene derecho a sentarse en aquel trono hasta Abascal. Sánchez ya sé quién es, de medidas progresistas, nada, medidas retrógradas de una pseudoizquierda y tesis doctoral plagiada. A Abascal me gustaría conocerlo en el mando, no en el griterío, para saber, como dice la copla, “de dónde saca p’a tanto como destaca” y si él cambia a la vida o la vida lo cambia a él porque si va a pactar con Feijóo los dos tendrán que rascarse el bolsillo.

Kissinger y Gala eran y son como el sol y la luna. El primero es la noche y el segundo el día o depende: para los llamados defensores de la libertad de mercado Kissinger fue un sol aunque quemara demasiado. Para los que murieron asesinados bajo su inspiración y para quienes lo sobrevivieron, fue un espanto. Bicho malo nunca muere y en realidad no ha muerto porque está en el bando de los que por ahora han ganado la batalla de la Historia. Gala era un filósofo de la abstracción espiritual, Kissinger lo tenía más complicado: debía filosofar desde la arena taurina de la existencia en las alturas ejecutivas del Poder. Gala fue un creador de gozos y sombras, Kissinger un creador de terror y conflictos con el que defender el poder real al que representaba. La paz de Kissinger está más valorada que la de Gala, por eso al primero le concedieron el Premio Nobel de la Paz mientras Gala se apoyaba en su bastón y miraba al cielo al tiempo que pronunciaba palabras celestiales. Para ambos tiene cabida el actual sistema. Gala le calza las zapatillas a Kissinger cuando el matón pacifista retorna cansado a su hogar.

Eduard Ribas i Admetlla escribía desde la Agencia EFE: “De intelectual, estadista, brillante negociador y nobel de la Paz a cínico, arrogante, ególatra y criminal de guerra. O quizás todo a la vez. Henry Kissinger, el hombre que lo ha sido casi todo en Estados Unidos, cumple 100 años agrandando su propio mito, aunque cada vez más cuestionado”. Cuestionado, ¿por qué? El hombre cumplió son su obligación, defendió los intereses de su país con el estilo de su época, siguen siendo necesarias personas así -de hecho, siguen contando con sus opiniones-, lo que ocurre es que ahora todo se hace con más marketing, los golpes de Estado no son tan descarados sino que se llevan a cabo poco a poco, sutilmente y con ropaje democrático. El mundo se vuelve paulatinamente mucho más fisno a pesar de que en él vivan cada vez más hijos de la gran piiiiiiiii.

A mí Kissinger me ha enseñado y me ha hecho un gran favor al aclararme ideas para que me deje de pamplinas democráticas o, al menos, si me gustan, las concrete con las cartas marcadas. “No podemos permitir que Chile se vaya a las alcantarillas”, llegó a decir en 1970. Y la liberó del comunismo, por si acaso llegaba, a Allende no le dio tiempo ni a aplicar un socialismo aprobado por los países llamados libres. Repito: Kissinger desarrollaba su trabajo, lo que ocurre es que supongo que no le importará que otros también cumplan con el suyo y se libren de su país de adopción -nuestro hombre centenario es alemán y judío- porque opinen que sigue apoyando golpes de Estado o matando inocentes de forma directa e indirecta con sus bombas y sanciones. He recibido de Kissinger la enseñanza de que debo meterme mis emociones donde me quepan con vistas a apoyar lo que crea de interés para mi coherencia. El viejo pensador me ha abierto los ojos, aunque me temo que me falta la mala leche que a él le sobra. Todo es ponerse. De los tres acontecimientos del fin de semana pasado, me quedo con el cumpleaños feliz a Kissinger. Es más realista.