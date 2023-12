Lo de algunos aficionados al fútbol es, sencillamente, una vergüenza. Por hacer una gracia, o por hacer lo que seguramente hagan a diario en distintos puntos de Sevilla, dejan en entredicho a un club, a una afición y, por qué no decirlo, a la ciudad entera. Es una pena que fuera de Sevilla alguien pueda pensar que el comportamiento de un sevillano es ese porque no lo es. Es injusto y absurdo.

Las redes están llenas de comentarios sobre este asunto, en Praga las redes sociales arden señalando a la afición bética y la imagen del club queda tocada por unas cervezas sin pagar. Si en cada mesa había seis aficionados, estamos hablando de 13,75 euros por barba, una cantidad miserable que, sin embargo, le cuesta al Betis buena parte de su reputación.

Esto es un no parar alrededor del fútbol. Y no parece que nadie tenga afán por dejar fuera de juego a los aficionados que siempre van dejando rastro allá donde vaya el equipo. No lo parece porque todo el mundo conoce la identidad de estos listos que de béticos no tienen nada.