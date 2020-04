La altura de los políticos

No, no todos los políticos son iguales. No vamos a caer en ese tópico error, despreciable costumbre, insana inercia, camastrón argumento, acomodaticia hipótesis de que los políticos son todos iguales, porque no es verdad. Lo mismo que ni los periodistas ni los maestros ni los médicos ni los mecánicos ni los carniceros del súper son todos iguales. Cada uno de ellos, aunque tengan la misma profesión, proceden de orígenes distintos, tienen motivaciones y metas diferentes, y, aunque trabajen teóricamente en lo mismo y a veces compartan los mismos jefes, hay muchos que no se parecen ni en el blanco de los ojos.

Sin embargo, esta situación histórica en la que parecemos depender de los políticos más que nunca nos hace meterlos a todos en el mismo saco, hartos como estamos, con sobrada razón, de este tira y afloja diario, de esa inventiva sin gracia de nuevos plazos virtuales, de la rota ilusión cotidiana al fuego lento de sus ollas grandes, de sus disparates burdos a espaldas de sus propios expertos, de sus espontáneas ocurrencias buscadoras de titulares, de sus repentinos errores que luego subsana un compañero con la sempiterna excusa de que no fue un hecho, sino un deseo, un fallo de cálculo o una mala interpretación de sus frases, siempre sacadas de contexto.

Circula por ahí un vídeo coral de esos que están tan de moda en el que unos médicos y otros profesionales muy responsables les piden a los políticos, desprovistos de colores, que se pongan a trabajar en equipo por primera vez en sus vidas, que dejan al lado sus matices ideológicos, sus dimes y diretes, su cansina guerra dialéctica que no conduce sino al telediario del día siguiente mientras sigue muriendo gente a raudales. Les piden que estén a la altura, que jueguen en equipo al margen de sus partidos, que abandonen el corporativismo de sus propios partidos para jugar en un nuevo equipo interdisciplinar un partido distinto en el que todos los ciudadanos los veamos renunciar a las camisetas sudadas de su particular partitocracia.

Pero para conseguir todo eso, seguramente no necesitamos que los políticos tengan altura –de esa suele sobrarles-, sino bajura, como dirían los pescadores; que miren la realidad a ras de suelo, bajo los mismos condicionantes que el resto de los ciudadanos que lo pasa mal o peor. Y para ello hace falta, previamente, un cambio de paradigma político que solo puede producirse aquí abajo, tan lejos de las irrenunciables y acostumbradas prebendas de altura. Esa revolución, como otras tantas, solo podría producirse desde la bajura de los políticos que pretenden aportar y no pescar, que también los hay.