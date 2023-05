La banca siempre gana, aunque pierda

Un lector me remite un correo electrónico en el que se queja de que ha enviado unas reflexiones suyas sobre la banca a RNE, programa Futuro Abierto, y las han ignorado, por ahora. Es algo bastante normal, si los medios estuvieran completamente abiertos a la gente les sería más complicado lograr los fines que persiguen. El principal es que la opinión pública coincida con la opinión publicada. Los medios más influyentes están ahí para ganar dinero y para conservar el orden instituido a nivel macrohistórico y los intereses de éste o aquel segmento partidista. Es un juego mercantil y de poderes. Si se abren libremente a los públicos ese poder mediático al servicio de otros poderes dejaría de poseer poder puesto que el poder lo es no sólo porque posea más información y formación que los públicos sino porque ese poder se ejerce mediante una estrategia determinada.

Mi lector -a quien agradezco que siga mis textos- me indica que uno de los problemas importantes de la economía son los continuos Ciclos de Burbuja/ Recesión, la Deuda Pública y las Pensiones. Y basa sus soluciones en los análisis del catedrático de economía, Jesús Huerta de Soto. Las ideas del profesor Huerta de Soto son amplias y rigurosas, baste con ofrecerles alguna muestra basadas en el Coeficiente de Caja que es como una alcancía que deben conservar los bancos para casos de urgencia y no dejar nunca en la estacada a sus impositores, por ejemplo. Por tanto, el dinero del Coeficiente de Caja no se puede invertir. Huerta de Soto, en su libro Dinero, crédito bancario

y ciclos económicos, se expresa así al exponer su “Propuesta de Reforma del Sistema Bancario”:

“La propuesta de reforma del sistema bancario que se deduce lógicamente del análisis realizado en este libro consiste, por un lado, en someter las instituciones relacionadas con el mercado financiero a los principios tradicionales del derecho y, por otro, en suprimir los organismos gubernamentales que hasta ahora se han dedicado a controlar y dirigir el sistema financiero. En nuestra opinión, si se quiere lograr un sistema financiero y monetario verdaderamente estable, que inmunice en la medida de lo humanamente posible de crisis y recesiones a nuestras economías, será preciso establecer:

1) La completa libertad de elección de moneda;

2) El sistema de libertad bancaria y la abolición del Banco Central; y lo más importante

3) todos los agentes implicados en el sistema de libertad bancaria estén sometidos y cumplan, en general, las normas y principios tradicionales del derecho y, en particular, aquel importante principio de acuerdo con el cual nadie debe gozar del privilegio de poder prestar aquello que le ha sido depositado a la vista: es decir, que es preciso mantener en todo momento un sistema bancario con un coeficiente del 100 por cien de reservas”.

Estas consideraciones vienen que ni pintadas en el momento actual. Por una parte, la guerra de Ucrania está provocando que no pocos países estén cuestionando al dólar como moneda dominante establecida por EEUU tras la Segunda Guerra Mundial. Se está comerciando ya en otras monedas puesto que EEUU está utilizando su moneda ideológica y políticamente, no para obedecer las leyes del mercado. Tal vez estemos ante el principio del fin del dólar. Por otra parte, las operaciones arriesgadas de determinados bancos -pequeños o relativamente pequeños, por ahora- los están llevando a la quiebra. No hay problemas, ahí está el Estado para hacerse cargo de sus desvaríos o los peces grandes -como el J.P. Morgan Chase en EEUU- para absorberlos. Por cierto, el J.P. Morgan Chase ya es el resultado de la unión entre J.P. Morgan y Chase Manhattan Bank y está presente en el accionariado de varias empresas mediáticas como Warner o AT&T.

Además, estamos asistiendo a la huida de clientes en el Santander que ha perdido en poco tiempo más de 20.000 millones en depósitos aunque tenga la garantía estatal también al ser un banco de los llamados grandes. La paradoja es que el BCE ha subido el euríbor -y por tanto nuestras hipotecas- y nuestras cuentas corrientes no experimentan beneficios, los bancos argumentan que se siguen recuperando de la época del Euribor estancado a lo que añaden la carga del nuevo impuesto que les ha endosado el gobierno de coalición español. Y eso que sus beneficios han subido. Pero la banca nunca pierde, de ahí que sea una institución clave en nuestra vida que estimula inquietudes como las de mi lector o las del profesor Huerta de Soto. Lástima que, como aconsejaba el profesor José Luis Sampedro, también catedrático de economía, apenas nada se enseñe en el colegio y en los institutos sobre una actividad que va a acompañarnos de por vida.