¿La Bienal a puerta cerrada?

Una empresa andaluza, con trabajadores andaluces y tecnología de nuestra tierra, quiere llevar el flamenco por el mundo desde hace tiempo a través de una plataforma online, Flamenco Culture, pero ahora, con lo de la pandemia, está dispuesta a hacerlo ya con o sin ayuda de las instituciones públicas andaluzas. Han tenido ya contactos con Patricia del Pozo, la consejera de Cultura; con Juan Espadas, el alcalde de Sevilla; y con María del Mar Estrella, la secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía. Según supimos estos días atrás, solo Juan Espadas parece tener interés en el ambicioso proyecto. En la Junta no saben muy bien qué hacer con el flamenco y tras el fiasco de lo del Instituto Andaluz y el Ballet Flamenco, que acabó como el Rosario de la Aurora, están como amodorrados. Aquí tienen una buena oportunidad de apostar por el sector del flamenco, entre otras razones porque la pandemia lo está hundiendo en la miseria y los artistas no van a tardar mucho en plantarse en San Telmo a pedir ayuda, de la que sea. Todos, los grandes y los más modestos, porque no habrá trabajo en mucho tiempo y la única salida al problema puede ser la de actuar a puertas cerradas en los festivales y que el mundo los vea a través de esta plataforma online andaluza.

¿Creen que se podría celebrar la Bienal a puertas cerradas? No hay que descartarlo, porque no parece que vayamos a tener abiertos los teatros en septiembre, según va lo del coronavirus, y los artistas tienen que vivir de algo. Por otra parte, el mundo quiere flamenco, como está quedando claro con el confinamiento, y nosotros se lo podemos dar sin necesidad de que vengan a la cuna del género. No es lo mismo, no. Pero es que no hay otra solución: o se apoya a esta plataforma o cualquier otra que surja, o los flamencos se van a tener que ir a la fresa o el verdeo. Y Andalucía no se lo puede permitir porque, ¿qué podemos venderle al mundo, de ocio y Cultura, más atractivo y que guste tanto en todos los rincones de la tierra? Si los artistas no pueden viajar y los guiris no vienen, ¿qué hacemos? ¿De qué van a vivir quienes llevan por el mundo una parte fundamental de nuestra cultura musical? Porque, lo decimos claro y sin anestesia: ya hay profesionales del flamenco que no tienen para darle de comer a sus hijos tres veces al día. Sí, esos que logran que entre mucho dinero cada año en las arcas de la Junta porque cientos de miles de extranjeros vienen cada año a disfrutar del arte que tienen.