La Bienal está a salvo con la asesora Palop

Ayer me pasó una cosa muy graciosa. Estaba en casa tranquilo, viendo una película, y recibí un whatsapp de una asesora de la Bienal de Flamenco que estaba de discusión con Pedro G Romero sobre por qué Calixto Sánchez participó en el Primer Giraldillo del Cante, de la I Bienal de Flamenco, resultando justo ganador. No hay un aficionado al flamenco en España que no sepa que el mairenero participó porque Juan el Lebrijano renunció al concurso alegando que en el jurado no había gitanos. Lo saben todos los aficionados menos esta asesora de la Bienal de Chema Blanco, que en el mensaje que me envió ayer me dijo que era Enrique Morente el que renunció al certamen, porque sabía que no podría con doce palos del cante, “porque no sabe”. Querría decir que no sabía, porque Morente ya murió y supongo que se enteraría. Según la asesora, Morente no podría haber defendido los doce palos del cante, porque no sabía. Y esta mujer, la extremeña Isabel Rodríguez Palop, está en el equipo de asesores y asesoras de la Bienal, que es como un chiste. Está porque se supone que es una experta en flamenco. Forma parte del Grupo de ampliación del conocimiento y desarrollo del Flamenco, creado por Chema Blanco como apoyo a la dirección del festival. La Bienal es un desastre desde hace años por estas cosas y otras peores. ¿No hay personas en Sevilla con conocimiento del flamenco que puedan asesorar a la Bienal, que tienen que traer a una mujer que no sabe de la misa la mitad? De flamenco, quiero decir. A lo mejor sabe mucho de otras cosas, pero si no sabe cómo fue uno de los concursos más importantes de la historia del flamenco, el Giraldillo del Cante (1980), ya me dirán. Se declara fan de Calixto Sánchez y se atreve a decir que Enrique Morente, uno de los grandes cantaores de la historia del flamenco, no sabía lo suficiente como para participar en un concurso como el que nos ocupa. O sea, que no podría haber “defendido” en el certamen palos como la soleá, la seguiriya, la malagueña, la petenera, la toná, el tango o el fandango. ¿Conocerá la discografía del gran maestro de Granada? Es que si no la conoce y, además, no sabe ni la historia de la propia Bienal, no entiendo qué hace en el equipo asesor. No sé si el señor Chema Blanco podría decirnos el motivo.