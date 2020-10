La cantaora Reyes Carrasco

La niña de mi pueblo Reyes Carrasco, que derrochó tanto arte cantando ayer en televisión, no es admirable solo porque cante como si llevara siglos haciéndolo, sino por su saber estar, su acento, su tono y esa sonrisa en el escenario y fuera de él que revela un amor por el flamenco que le garantiza el futuro por encima de cualquier moda pasajera. Me refiero al futuro del flamenco y de ella.

Tiene 14 años y lleva casi toda su vida cantando. Se subió a un escenario por primera vez con solo tres añitos y acabó convertida en una habitual de Canal Sur. En aquella época tenía más gracia por su corta edad que por lo que cantaba, pero ha ido pasando una década y su estudio, su disciplina y su respeto por todos los grandes se nota. Anoche se acordó de Estrella Morente, de su padre, el gran Enrique, de Porrina de Badajoz e incluso de otras cantaoras que el respetable no percibió, pero en ningún momento dejó de ser ella misma. Y eso fue lo fundamental. No en vano le han llovido los premios incluso nacionales en los últimos años, además de haber ganado un premio especial e inédito en La Unión antes de que su madre se trajera la Lámpara.

Reyes es ahora una cantaora. Ha dejado alucinado a José Mercé, que no es un cantaor cualquiera, y que ha entendido al contemplarla sobre el escenario que no solo representa a una nueva generación de flamencos, sino a una generación de flamencas que tiene clarísimo el equilibrio mundano de la dignidad artística. Reyes quiere llegar muy lejos en el mundo del arte, pero también terminar una carrera universitaria, conocer mundo, disfrutar con lo que hace y hacer disfrutar a su público, que no va a parar de crecer. No le vamos a desear suerte, porque ya la tiene, y la comparte con nosotros. No solo con su pueblo de Los Palacios y Villafranca, sino con el mundo, sin dejar de ser de aquí.