La cantinela de la Feria de antes

Todos los años ocurre lo mismo. Termina la Feria y los mismos siempre diciendo “esto no es como era antes”. No sólo ocurre en esta fiesta, también en todas. En Semana Santa se ha escuchado lo mismo. Para el Corpus seguro que habrá manifestantes de lo antiguo criticando que no es igual que antaño.

La última vez que estuve con el añorado Valentín García me dijo una frase que se me ha quedado marcada a fuego: “Cualquier tiempo pasado es mejor, pero eso es mentira”. Y qué razón tenía Valentín.

Yo he estado en la Feria este año y la he visto igual de siempre: con suciedad por la Portada por las botellonas, con la incomodidad del calor dentro de una caseta, con el rejón de castigo clavado en lo alto cuando pedías la cuenta, con los mamarrachos con ganas de pelea y con gente más doblada que una alcayata. Todo igual.

Ahora el tema de discusión en redes sociales es la duración y los días. Lo gracioso es que eso se votó en su momento. Hubo una consulta pública y los ciudadanos de Sevilla podían votar qué formato de Feria querían, pero claro, en esta ciudad que es pasiva hasta para coger un móvil y votar, no lo hizo ni el tato.

¿Qué podemos esperar de una ciudad que se desangra lentamente y pretende curar la hemorragia con silicona puesta en los candados para que los guiris no puedan acceder a las casas que han alquilado? El culpable no es el que viene, es que el que pone la alfombra.

Los tiempos han cambiado, pero más lo hacen las personas. La Feria sigue siendo un lugar incómodo por naturaleza donde estás obligado a pasártelo bien porque estás rodeado de los tuyos. Las cosas no cambian porque sí, son las personas las que hacen posibles estos cambios, aunque en ocasiones pensemos que es a peor.