La casa sevillana de Antonio Mairena

El gran cantaor Antonio Mairena tuvo una casa preciosa en la calle Pedro Padre Ayala, en Nervión, comprada en 1856, y estuve una sola vez en esa casa que era un museo de flamenco. Tomé café un día con el maestro, que nos preparó su hermana Rosario, una mujer de una amabilidad extraordinaria. Antonio me dijo quiénes eran cada uno de los artistas que tenía en su saloncito flamenco, con una fotografía o pintura grande de Manuel Torres que lo presidía todo. Viendo mi cara de asombro y admiración contemplando aquel tesoro, Rosario y él se miraban y sonreían. Siempre recordaré aquel día como uno de los más emocionantes de mi vida, porque entonces era muy mairenista y estar en la casa del genial artista era algo que no sabría explicar bien. Cuando llegué a la puerta y llamé, abrió Rosario y me dijo que había visita en la casa, que me fuera al bar de la esquina hasta que se fuera la visita. Luego vi que eran tres ilustres socialistas que habían ido a llevarle un presente de parte de Felipe González, al que la noche antes le había cantado en el chalé de su cuñado Palomino, en Bellavista. Cuando entré en la casa lo primero que hizo fue enseñarme el regalo que iba metido en una caja de madera, un busto de bronce de Pablo Iglesias, el fundador del Partito Socialista Obrero Español. “¿Sabes quién es?”, me preguntó. Le respondí que sí y entonces me dijo que no comentara nada, porque él era artista, “y aunque soy de ideas socialistas, es mejor no airear mucho los ideales políticos”. Esa casa ya no existe, solo el solar, donde construirán pisos, y, aunque entiendo que la familia la vendiera, da mucha pena porque Antonio vivió muchos años en ese lugar y algo de él quedará en el solar. Fueron años de felicidad porque la compró en un buen momento de su vida, tanto artístico como personal, y en esa casa escribió muchas cosas y reunió un patrimonio inmenso. No hablo de dinero, sino de recuerdos. Esa sala, su museo, era su vida, ahí recibía a los amigos, a los artistas y a señores importantes que iban a verlo para proponerle homenajes o fiestas particulares. Los socialistas que habían ido ese día a verlo era de peso y cuando se fueron pasaron por mi vera y oí cómo hablaban emocionados por haber estado con el maestro en su mesa camilla, sentados con él, con uno de los más grandes del cante jondo o gitano-andaluz, como él llamaba al cante flamenco. Supongo que algún día pondrán un azulejo en el nuevo edificio para que siempre se sepa que en ese solar, el número 12 de esa calle tan larga, vivió un cantaor que amó el cante más que a su vida. Los herederos la vendieron a una inmobiliaria que construirá pisos de lujo. Qué poco flamenca es la piqueta de Sevilla.