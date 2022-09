La chapuza del Lope de Vega

Se les va a hacer muy larga la Bienal al alcalde y el director, y acaba de empezar. El Lope de Vega, el teatro más flamenco de Sevilla y un escenario imprescindible para el festival sevillano, queda cerrado para parte del ciclo de este escenario tan emblemático y con tanta historia jonda. Jordi Fernés –jefe técnico del teatro–, comunicó hace meses al Ayuntamiento que no estaría acabado a tiempo, pero nada, como si este señor no fuera creíble. Y acabado de empezar el festival comunican que los conciertos programados, parte de ellos, no se pueden celebrar en la llamada Bombonera.

La chapuza es mayúscula, porque aunque el Cartuja Center sea un buen teatro, no es el Lope de Vega. Los artistas han creado obras teniendo en cuenta las dimensiones de su escenario, como es lógico, y otras cuestiones. Pero es que sicológicamente, es también un desastre, y se podía haber previsto con tiempo al tener la opinión del jefe técnico del teatro. Si el techo se puede caer encima de la crítica, es mejor saberlo con tiempo para hacerse un buen seguro de vida.

Bromas aparte, esto no es presentable en el mejor festival flamenco del mundo. Ni siquiera en una peña de pueblo, pero que ocurra en la Bienal, comenzando la cita, es algo que debería tener responsabilidades. El teatro está en obras desde mayo y si un técnico les advirtió, al parecer con tiempo, de que no estaría listo en septiembre, ¿por qué se la han jugado de esta manera? Ya me dirán la gracia que le habrá hecho al cantaor David Lagos, al que se lo dijeron el viernes.

Ha tenido que empezar de cero toda la parte técnica y actúa mañana domingo, así que ya me dirán el plan. Le preocupa sobre todo la transmisión con el público, con lo que eso supone para un cantaor de flamenco. Mentalmente, David ha creado su obra pensando en el Lope de Vega y el Cartuja Center no tiene nada que ver. Una pena, porque era una magnífica oportunidad para el buen cantaor jerezano. No todos los días te ofrecen estrenar un espectáculo en la Bienal y en un coliseo de tanta historia flamenca.

No sé por qué creo que no va a ser la última chapuza de la Bienal. Como dijo alguien con arte, lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. O como decía el gran maestro Morente, estamos vivos de milagro.