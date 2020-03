La chapuza flamenca de la Junta echa humo

Ayer hubo una reunión en la Junta y podemos asegurar que la chapuza de la elección de la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía va a terminar como el Rosario de la Aurora: con el director del Instituto Andaluz del Flamenco fuera de su puesto -estaba a prueba y no va a seguir en el cargo-, seguramente una demanda judicial del bailaor Antonio Canales por irregularidades en el proceso de selección, o sea, una escandalosa chapuza, y pueden apostar a que van a rodar cabezas en el Barrio de Santa Cruz. Sí, porque alguien muy importante de la comisión, o sea, de dentro del IAF, asegura que se vulneró la ley y que hubo trampas en el jurado.

No se va a solucionar todo echando a Ricardo Pachón, director del IAF -lo mismo se va antes de que lo echen-, así que el escándalo está servido en la Junta y el deterioro del flamenco, en cuestión de imagen, es tremendo. Recordemos que la Junta ya nombró a la bailaora de Montilla Úrsula López como la nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía, que empató a puntos con Antonio Canales. Tenían cada uno 9,25 puntos. Ricardo Pachón, presidente de la comisión, podría haber deshecho el empate en favor de uno de los dos, porque estaba capacitado para ello, pero como, al parecer, ninguno era su candidato favorito, sino el bailaor jerezano Antonio el Pipa, dejó que fuera la Junta quien decidiera y le pasó la patata caliente a la consejera. Pero es que El Pipa solo había sacado un 4,9 en la evaluación de su proyecto, quedando totalmente descartado.

Así y todo, desde dentro lo animaron a impugnar el resultado, según un documento que obra en nuestro poder, a pesar de que ni siquiera pasó la primera criba. Y a Antonio Canales también, quien aún no sabemos qué postura tomará al respecto, por haber sido perjudicado en esta chapuza digna de Juego de Tronos. ¿Por qué la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se decidió por Úrsula López y no por Antonio Canales? Porque desde el personal de producción de la Junta le dijeron que con Úrsula ya habían trabajado y que era la elección más adecuada. Y así fue, la montillana es ya la directora del Ballet Flamenco de Andalucía para tres años y uno más si lo deseara. Esto si no hay demanda judicial por parte de alguno de los candidatos, solicita las actas, ruedan cabezas y hay que volver a elegir director o directora del ballet. No me digan que no es una auténtica vergüenza todo lo que está pasando.

En estas manos está el flamenco en Andalucía. Y hablando del flamenco, ¿qué postura van a tomar los artistas, los propios flamencos? ¿Se van a plantar algún día y van a protestar por esta lamentable politización de nuestro arte o van a seguir siendo bufones de los gobernantes, que solo buscan contratos de la Administración?