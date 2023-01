La chistosa Ángela Rodríguez

La mantecosa Ángela Rodríguez, número dos del Ministerio de Igualdad, se mofó ayer de las víctimas de violadores y crímenes machistas, asunto sobre el que hizo chistes, con risas incluidas de ella y sus compañeras de mesa, todas feministas. Con la cantidad de mujeres asesinadas que ha habido entre diciembre y lo que va de año y el drama que vive una mujer violada, con un alto índice de suicidios por esta causa, esta impresentable, que gana un pastón al año -119. 500 euros-, debería haber sido cesada ayer mismo, pero eso no va a suceder porque al presidente del Gobierno le falta valor y, además, no le interesa para su objetivo principal, que es seguir como sea en la Moncloa. ¿Qué hubiera pasado ayer si lo que dijo la Secretaria de Estado de Igualdad para la Violencia de Género lo hubiese dicho una diputada de Vox o el PP? Es tan grave lo de esta enchufada de la ministra Montero, que no tiene nombre. O sea, chistes sobre el hecho de que 151 condenados por delitos sexuales hayan visto ya rebajadas sus condenas por una ley totalmente imperfecta, la del Solo Sí es Sí, y seguirá en su cargo sí o sí.

Hay algo que no se entiende bien. ¿De qué se ríen las dirigentes del Ministerio de Igualdad, que van siempre por la calle o los pasillos del Congreso como si fueran o vinieran de una juerga? No se entiende, porque un ministerio que fue creado en 2008 por Zapatero para impulsar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, está fracasando en manos de Irene Montero. Ahí están los datos de crímenes contra las mujeres, por ejemplo. No digo que vayan por la calle con velos negros, pero que demuestren que les está doliendo la situación de la mujer y que no se mofen del dolor de las víctimas, como hizo ayer esta mujer. A ver qué hacen, si se ríen también, cuando uno de esos violadores que van a salir a la calle antes de tiempo, o que ya han salido, vuelva a violar a una mujer. Porque es sobradamente conocido que este tipo de delitos no casan bien con la reinserción social de los condenados. A ver si entonces tienen ganas de reírse estas feministas tan bien pagadas que hoy han bromeado con el drama que viven tantas mujeres en el mundo.