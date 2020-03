La cigüeña en el recreo

Talaron los árboles de ese modo homicida con que las motosierras circuncidan los inviernos. Y a los pocos días, una de las muchas cigüeñas que circundan el colegio atisbó desde su cielo uno de aquellos árboles convertidos en madero. En efecto, parecía una y griega, o una cruz que simbolizase ese sacrificio mudo que ha de pagar la naturaleza, antes indómita, por sobrevivir entre nosotros. La cigüeña trajo un palitroque y lo colocó en ese nido que sola ella preveía. El poniente lo quitó al atardecer. Pero ella insistió con otro palo parecido, paja de aquí y de allá, ramaje vario, pasto seco, contra la brisa vespertina que iba haciendo su selección natural.

A los pocos días, sobre aquel nido ridículo, primerizo, solo intento, no había una cigüeña, sino una pareja en armónica colaboración. Al atardecer, cuando los gritos de los niños eran solo ecos matutinos, las cigüeñas se paseaban por el recreo como Pedro por su casa, como mis propios hijos por ese patio inundado de una feliz algarabía que anoche yo ya echaba de menos al ir a tirar la basura, porque pensé, de súbito, que el patio del recreo estaría igual de silencioso ahora que cuando amaneciera, sin filas de los niños organizados por clase, igual de silencioso que a la hora del bocata, exactamente igual que a la salida, cuando los críos se desviven por abrazar a sus papis, a sus abuelos.

Hace unos días que las cigüeñas ni siquiera crotorean con sus picos. Parece que se han contaminado de este silencio un poco enlutado, grisáceo, de esta cuarentena que de momento es solo quincena, pero promete más... No crotorean, pero han terminado su nido, ya majestuoso, enorme, definitivo. La ausencia de la chiquillería ha acelerado el proceso. Y el nido de las cigüeñas, sobre un árbol de solo cuatro metros en medio del solitario patio del recreo, junto a un banco de colores, junto a la fuente de la que ya no bebe nadie, es un monumento de la madre naturaleza en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una metáfora rabiosa de lo poco que aprendemos, un símbolo escalofriante de esta naturaleza bravía y muda que busca sus cauces, de esta avifauna cuyo calentamiento global ha hecho más conservadora, multiplicada aquí cuando debía volar por otros lares, como antes, cuando las cigüeñas iban y volvían al dictamen de San Blas.

Al volver de tirar la basura, el mudo blancor de las cigüeñas recortadas sobre el fondo negro de la noche me produjo un nudo en la garganta. No he contado a nadie que estuve a punto de llorar.