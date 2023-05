La cirugía estética y la baja laboral

Como norma general, las intervenciones quirúrgicas meramente estéticas, al no formar parte de la cartera de servicios que atiende el Sistema Nacional de Salud, no generan derecho a baja laboral ni durante el día de la operación, ni en el proceso de recuperación normal post operatorio. Nos referimos a operaciones asumidas de forma voluntaria (no indicadas por facultativo especialista) y que no guarden relación con accidentes, enfermedades o malformaciones.

No obstante, nuestros tribunales ofrecen una solución distinta cuando un trabajador debe recibir asistencia sanitaria pública, por complicaciones postquirúrgicas, tales como infección, inflamación o dolor, que precisan de tratamiento farmacológico e imposibilitan para trabajar a quien los padece. En estos casos, si concurre una agravación del estado físico, y aunque éste derive de una intervención meramente estética, los pacientes reciben cobertura.

Estas patologías que aparecen como efectos secundarios, más allá de la simple y pura convalecencia posterior a una operación de esta naturaleza (el lógico proceso de reposo y recuperación) sí serán atendidas por la sanidad pública y generarán la procedente baja laboral, con prestación económica añadida.

Los tribunales en estos casos matizan y diferencian entre lo deseado (la intervención estética) y lo no deseado (las complicaciones).

EL TSJA de Granada analizó en marzo de 2022, el caso de Andrea, quien fue sometida una intervención quirúrgica (aumento de mamas), con finalidad puramente estética, cuyo postoperatorio no cursó con normalidad al presentarse deformidad, dolor en la mama izquierda e inflamación, que precisó medicación antibiótica, analgésica y antiinflamatoria, siendo dicha clínica, impeditiva para el trabajo. “Esta alteración de su estado de salud -dice la Sala de Granada- no ha respondido a una decisión personal y voluntaria de someterse a una operación estética, sino a una alteración por enfermedad sobrevenida como consecuencia de la intervención estética, consistente en complicaciones o patologías consideradas efectos secundarios a la intervención, más allá de la simple y pura convalecencia posterior a una operación de esta naturaleza, que hacen necesaria la asistencia sanitaria pública”. En resumen: acaecieron cosas que no debieron pasar.

A la misma conclusión llega la Sala del País Vasco, en Sentencia análoga dictada en enero de 2018, reconociendo el derecho a la baja y subsidio de IT, sobrevenidos por una operación de cirugía estética (colocación de implantes dentales) no indicada por facultativo especialista por razones de salud, y que días después de la operación cursó con inflamación e infección de la zona bucal intervenida, incompatible con el trabajo.

Aplican en estos casos los Tribunales la doctrina de la causa directa.

En efecto, el derecho entiende que la causa de las cosas se limita a una, haciendo un clásico del axioma que afirma que, la causa de la causa, no es la causa del mal causado, trabalenguas que se suele explicar, aludiendo a que los causantes de un adulterio, solo son los que lo perpetran, sin que podamos escalar la culpa al carpintero que fabricó la cama sin cuyo concurso no se hubiese consumado la infidelidad. Del mismo modo, no es la causa de la baja, la operación estética que motivó la complicación post operatoria, sino solo ésta, la complicación anómala no deseada, y no prevista.