La concordia es insultar y ponerse el mundo por montera

Ya sabemos lo que es la concordia para los diputados independentistas que ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados y pueden hacer lo que les viene en gana sin que ocurra nada de nada. La concordia para estos sujetos consiste, por ejemplo, en acercarse a una diputada de Vox, encararse con ella y llamarle fascista. Previamente, esa diputada independentista gritó que no iba a consentir no sé qué cosas.

El Congreso de los Diputados se ha convertido en una vergüenza, en un circo abaratado por la presidenta, Meritxell Batet que no parece saber en qué consiste el diálogo, las buenas formas y una mínima educación. Qué pena de políticos, que pena de España. ¡Nos está quedando un futuro precioso!

Las protagonistas de esta escena dantesca y vergonzante han sido María Carvalho Dantas (ERC) y Macarena Olona (Vox). La primera gritaba y la segunda miraba con cara de incredulidad lo que estaba sucediendo.

Me gusta poco cómo piensa Macarena Olona, pero nunca la insultaría ni la increparía por sus ideas. Me gusta menos cómo piensa la señora Carvalho Dantas, pero no se me ocurriría gritar no sé qué cosas a su lado, ni le insultaría jamás por pensar de una forma u otra. Me parece penoso que la presidenta del Congreso no pida que se retracte a la que insulta, deje que la cosa se envuelva en aplausos de la bancada independentista, y permita seguir en el hemiciclo a una mujer impresentable.

Por cierto, ¿por qué se llama fascista al primero que pasa por delante pensando otra cosa? Me parece de paletos e ignorantes. Los que llaman fascistas a ‘todos los demás’ demuestran no saber qué fue el fascismo, qué representó, cuál fue su evolución o cómo se fue creando un movimiento político de esas características.

¿La concordia era esto? ¿La concordia es que se salgan con la suya unos pocos y, de paso, puedan insultar a los que no piensan como ellos? ¿Esta es la España que nos va a dejar Pedro Sánchez? ¿Este es el nivel de los políticos? ¿Son tan incultos y tan cafres como parece o son cosas mías? Inquietante.