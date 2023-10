La debacle de GHVIP gracias a Avilés, Yiya, Zeus y demás fauna

Conseguir en televisión un índice aceptable de audiencia es algo muy, muy, complicado. Es necesario encontrar un contenido atractivo que no se vacíe por los cuatro costados con la primera dificultad que aparezca; es necesario encontrar a un presentador o presentadora con gancho, de esos que gustan por su dinamismo, su empatía con los invitados o concursantes o por ser moderno e inteligente; es necesario dar con un formato que invite al espectador a quedarse; es necesario que los anunciantes respondan bien ante la invitación para, por ejemplo, patrocinar un espacio, y que la cadena no abuse de los espacios dedicados a la publicidad porque eso sí llega a molestar al espectador hasta el hartazgo.

Conseguir que un programa de televisión sea un éxito es una labor hercúlea y la suerte debe aparecer por cada esquina para que todo funcione. Pero destrozar un formato, perder audiencia sin remedio, acabar con la paciencia del espectador o convertir el proyecto en una cochambre, es lo más sencillo que uno puede imaginar.

El caso de GHVIP es el paradigma de programas que pasan de ser la gallina de los huevos de oro a un estercolero televisivo sin solución. De entrada, esta edición que estamos padeciendo actualmente comenzó mal al presentar un elenco de concursantes de tres al cuarto que no podían ofrecer nada del otro mundo al personal. Desconocidos, sin atractivo alguno y aburridos a más no poder. Por otra parte, la inteligencia que tanto se valora en este formato (aunque parezca mentira, al final, el concursante más valorado suele ser el más inteligente) está ausente y no se espera que aparezca nunca jamás. El cociente de inteligencia media de esta caterva debe andar entre 60 y 70. Sube un poco esa media gracias a Alex Caniggia y Laura Bozzo. Si a esto le sumamos que se ha incorporado el tal Avilés, tenemos un programa casposo, vacío y, como se dice en mi pueblo indio de la India, parece que todo es una mierda pinchada en un palo. Salvo los mencionados, Alex y Laura, el resto de concursantes parecen marmolillos. Las pobres criaturas piensan en una fama que no llegará y en una facturación indecente que tampoco llegará. Ya he dicho alguna vez que lo de Avilés no tiene justificación alguna. No menea el avispero sino que juega con sentimientos y asuntos muy delicados formando escándalos y dejando entrever su fondo oscuro y asqueroso. Falso periodista, gritón, estafador, prepotente, desalmado, mal compañero y peor persona... Una joya, vaya.

Por otra parte, los contenidos que elige la dirección para las galas son una pena y muy absurdos. ¿Una carta de Terelu Campos para Gustavo? ¿Eso es todo lo que pueden ofrecer al personal? ¿De verdad que creen que eso es atractivo o que la relación entre Zeus y Susana (creo que se llama así) interesa a alguien? Es imposible más de quince minutos frente a la pantalla del televisor. Si, además, cada diez meten publicidad, la cosa se pone imposible y la gente abandona. Normal.

GHVIP no tiene solución alguna. Ni siquiera las ganas de fulminar a Avilés hacen que apetezca ver una gala, ni siquiera eso puede hacer atractivo un formato que lo ha sido todo y, ahora, han reducido a la nada.