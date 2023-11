La democracia bajo las bayonetas

Si la estrategia de Sánchez se tuerce mucho o más que mucho y se enfadan los militares que no están en el retiro puede que ocurra algo a un tiempo horrible y digno de vivirse, caso de que no llegue la sangre al río: un apartamiento constitucional de su cargo de Sánchez -a la fuerza-, una mudanza con destino a su casa persuadido por las bayonetas. Lo que deseaban los militares jubilados y otros uniformados es que las fuerzas armadas cumplieran con su deber de hacer cumplir la constitución: detención del hereje, disolución de Las Cortes, gobierno provisional y convocatoria de nuevas elecciones.

Me pregunto qué ocurriría si tal hecho aconteciera. Porque eso no sería exactamente un levantamiento como el de Franco que enlazaba con la España atrasada mentalmente que es uno de los factores culpables del jaleo que hay ahora. Lo que se nos presenta en estos tiempos es un defender una patria no para colocar ahí a un dictador sino para “purificar la democracia” basada en la Constitución de 1978 que se puede modificar y permite la personalidad de los pueblos, no el separatismo. Si ese separatismo se llevara a cabo reformando la Constitución la ley de referéndum correspondiente tendría que contener como requisito indispensable para la independencia que mucho más del 50,1% del censo hubiera votado irse. Mucho más, el 80 por ciento, al menos. Lo otro sería condenar a millones de personas a ser esclavas en su propia tierra, no es un margen suficiente para destrozar a un pueblo que la mitad más uno vote nada menos que romper con siglos de convivencia. En Andalucía nos cascaron el referéndum de 1980 con la condición de que más del 50 por ciento del censo -no de los votantes- dijeran sí a la autonomía por la misma vía que Cataluña, Euskadi y Galicia.

Sería muy fuerte para gran parte de la población ver a militares en el poder aunque llegaran de buena fe y para convocar elecciones. La UE nos echaría la bronca, aunque yo de la UE no me fío nada, creo que Cataluña puede ser independiente y quedarse en la UE, basta con que pasara el tiempo, quienes hemos estudiado Historia y lo seguimos haciendo pensamos siempre en términos históricos. También puede que la UE dejara a ver qué pasa en España en una situación de tensión tan superlativa como la que me estoy imaginando.

El asunto es que, si este cuento que estoy narrando sucediera y se convocaran elecciones libres de verdad, ¿qué ocurriría con los militares si ganaran los socialistas y sus aliados y volviéramos a una situación como la actual? ¿Se marcharían tan tranquilos a sus cuarteles? Pues eso es lo que tendrían que hacer, pero entonces para ese viaje no se necesitaban las bayonetas. Además, el cabeza o los cabezas visibles de la rebelión -legal porque ya son legales las rebeliones- tienden a quedarse en el poder cuando lo han agarrado, les pasa como a los dictadores romanos que llegaban al poder legalmente pero luego se sentían a gustito en él.

No sé si hay mucho personal en España que quiera arriesgarse a esta aventura. No sé cuántas personas de las que se manifiestan en la calle contra Sánchez ven con simpatía o cierta simpatía el hecho. Cuando el mismo Sánchez le pregunta en Las Cortes al PP y a Vox qué solución tienen ellos para un problema que ha sacado a la calle a muchísimas más personas en Barcelona de las que ellos sacan en Madrid no escucho ninguna respuesta que persiga lo que Sánchez llama la convivencia, que veremos si es convivencia o conveniencia y el hombre tiene un problema semántico y mental y no se expresa bien.

Lo que es cierto es que las bayonetas están ahí y no están solas, qué va, hay instituciones que coinciden con sus planteamientos, tal vez no con su deseo conductual pero sí con el fondo de la cuestión. Incluso puede haber gente en las mismas Cataluña y Euskadi que, hartas de tanta monserga, no se movieran de su sitio mientras las bayonetas intentaban arreglar la coyuntura o bien desarreglarla totalmente y entonces tuviéramos todos que pensar en qué hacer con nuestras vidas acomodadas.