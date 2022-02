La derecha y sus complejos

Nunca he votado a la derecha, aunque no descarto hacerlo algún día si me gustara el programa electoral de algún partido de esta cuerda. Y lo diría, claro. Dejé de votar a la izquierda, o sea, a IU, cuando sus dirigentes decidieron gobernar en coalición con los corruptos andaluces del puño y la rosa. Fue una torpeza compartir el peso de tamaña mochila y ya saben cómo acabó la cosa para los comunistas andaluces. No veo la política como el fútbol, que te tiras toda la vida adorando a un equipo, aunque te maltrate. Eso de bético o sevillista hasta la muerte, confieso que no va conmigo. Quiero decir con esto, que no me afecta para nada el hecho de que Pedro Sánchez y Juan Espadas amenacen con la ultraderecha o pongan condiciones para entenderse con el Partido Popular, como la de permitir gobiernos en Castilla y León, Murcia o Andalucía, pero sin Vox. Esa es la principal condición. Entendería esto si Sánchez no hubiese pactado con quienes lo ha hecho, sin escrúpulo alguno y para sentarse en el sillón de la Moncloa. Pero después de haber pactado con proetarras vascos y golpistas e independentistas catalanes, a pesar de prometer en campaña electoral que jamás lo haría, Sánchez demuestra su ya conocido cinismo diciendo ahora que si la derecha va con Abascal, ni agua a los populares. Lo que le gustaría en realidad es que PP y Vox gobernaran juntos en Castilla y León porque eso le vendría bien a él para seguir en el poder. Sabe que los votantes de izquierdas que le están dando claramente la espalda podrían volver a votarlo, a pesar de sus mentiras, por el clásico miedo a la ultraderecha, que, por otra parte, parece que cada día es menor. No me creo nada que a Sánchez le preocupe la llegada del partido de Abascal al Gobierno de Mañueco, porque eso vaya a perjudicar a los castellanos-leoneses. Los votantes de derecha es lo que pidieron con su voto del pasado domingo: que gobierne el bloque de la derecha. Es lo mismo que va a pasar en Andalucía el próximo año, seguramente al final de la primavera: que Juanma Moreno necesite a Vox para seguir como presidente del Gobierno de nuestra quemada comunidad, si Ciudadanos se hunde también aquí, que será lo más probable. Si la derecha sigue con sus complejos y Casado tan borrico, los socialistas tendrán la oportunidad de volver a gobernar en nuestra tierra. Y no tendría la maldita gracia.