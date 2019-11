La desvergüenza de Sánchez

Sé que los socialistas me van a odiar, pero es que me arden las tripas. Estamos asistiendo a un vil chantaje de los independentistas de Esquerra de Cataluña, sin que Sánchez, el presi en funciones -lo siento, pero me cuesta llamarle presidente-, los mande de Andorra para arriba. Al final se sentará con ellos, les dará lo que piden porque no se quiere ir a su casa y tendremos un gobierno con la ultraizquierda podemita apoyado por los independentistas, que odian a España. Tienen a Sánchez, y a todo el Partido Socialista, cogidos por los cataplines, y todo porque el presi del Falcon y los trajes caros no se quiere ir a su casa y que lo sustituya alguien de su partido que sea capaz de formar un gobierno sin vender a España. Nos llevó a unas nuevas elecciones pidiendo un apoyo masivo y le dieron la espalda casi ochocientos mil votantes, y no se fue. Está avergonzando a la izquierda que dice representar legítimamente y sigue empeñado en seguir en la gandula. Claro, no se va porque nos quiere evitar el mal trago de que la ultraderecha nos devuelva a las jornadas laborales de doce horas de trabajos forzados a pan y agua. Esa ultraderecha que ha regresado porque los dos grandes partidos de nuestro sufrido país se dedicaron a robar y a chulearnos con los privilegios, que fue también el motivo de que llegara la ultraizquierda chavista de Podemos. Pero no, resulta que estamos así porque es la tendencia europea. Me gustaría saber cuántos militantes del Partido Socialista se han dado de baja ante lo que está ocurriendo en la centenaria formación del puño y la rosa, con Sánchez como secretario general. Un Sánchez que aún no ha dicho ni una palabra sobre la sentencia del mayor caso de corrupción de la democracia, los ERE, con condenas de inhabilitación y cárcel a dos ex presidentes del partido y de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán. ¿De verdad que no ha hecho méritos este señor para que un partido histórico como el PSOE lo ponga de patitas en la calle en cuanto pueda? Sí, pero a los militantes les importa más que forme un gobierno cómo y con quien sea, porque detrás vienen los cargos a dedo y las mamelas. Y nos les importa nada que este país se vaya al garete.