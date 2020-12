La encefalitis como efecto adverso de las vacunas y las tertulias de televisión

Actualmente, en España, el personal se traga lo que le dan en prensa, radio y televisión, sin rechistar. Cada uno escoge el medio de comunicación dependiendo de lo que quiere recibir y termina escuchando o leyendo siempre lo mismo. No hace falta decir que ver la realidad siempre desde el mismo prisma convierte esa misma realidad en una distorsión absoluta. Y si la información llega en forma de opinión de aquellos que no saben ni lo que dicen y creen saber de todo, la cosa se pone difícil de verdad.

Los colaboradores de los medios de comunicación hablan de política, de pandemias, de fútbol, de arte, de ciencia y de religión. Sientan cátedra, se levantan y se van. A veces causa sonrojo lo que dicen algunos que se engolan lo más grande para decir una chorrada superlativa. Y más vergüenza causa saber que en las redes esos mismos sujetos tienen una inmensa cantidad de seguidores que dicen estar encantados con lo él o ella dicen como si estuvieran descubriendo América.

Supongo que usted habrá escuchado alguna tertulia sobre las vacunas contra la Covid-19. Y supongo que habrá escuchado lo que dicen los periodistas invitados o los colaboradores diversos (invitados también). Exacto: obviedades de lo más superficial. No saben y se quedan en las posibles fechas y en las críticas a la gestión política; críticas, a veces, muy discutibles. Pero un porcentaje altísimo de las audiencias se fían de lo que dicen estos ‘expertos’ (¡¡¿?!!). Y, entonces, aparece un médico con un curriculum vitae que tira de espaldas y dice: «Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada, con una fase 3 como Dios manda. Eso supone años, no meses» o «Habrá que definir quién se va a comer las 15 o 20 primeras encefalitis que provoque cualquiera de esas vacunas... ». Pedro Cavadas ha explicado que la encefalitis «es una de las reacciones más comunes en los ensayos clínicos de vacunas». Y las redes se han puesto en marcha para decir alto y claro que este señor trabaja en la sanidad privada (como si eso fuera el horror), que es cirujano plástico y que hay epidemiólogos y virólogos que saben más que él de coronavirus. Es decir, todos esos que se fían de sus amados líderes (periodistas, colaboradores de Sálvame y políticos que no saben ni cómo se llama el SARS-CoV-2) se lanzan como hienas contra un médico que lo único que dice es que es poco tiempo el que ha pasado y que los efectos adversos de las vacunas no se pueden medir bien en un año y por eso la fase 3 de ensayos clínicos se prolongó muchos más años de forma tradicional.

La viróloga Margarita del Val ya ha advertido que estás vacunas no serán definitivas ni mucho menos. Es decir, viene a decir que esto es un parche de urgencia que será valiosísimo aunque no debemos olvidar que es provisional. Las vacunas que lleguen al mercado con más tiempo de ensayos clínicos serán otra cosa. Ya veremos si un invitado a un programa sobre asuntos del corazón no termina diciendo una chorrada para negar la razón a la señora del Val.

No podemos seguir perdiendo el norte de esta forma tan absurda. Nos hemos acostumbrado a los que gritan para tener más razón; creemos que el que aparece en una pantalla de televisión es un experto en todo; solo escuchamos lo que nos interesa... Y así no vamos a ninguna parte.