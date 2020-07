La familiaridad del virus

Cuentan quienes saben –aunque ya van siendo menos, porque al principio sabía todo el mundo- que el 40% de los nuevos brotes de coronavirus se han producido en la familia. Eso quiere decir que el 60% no se ha producido en la familia. Lo digo porque hay como cierta ojeriza contra los encuentros familiares, como si la culpa de los rebrotes la tengamos quienes hemos vuelto a quedar con los nuestros, o permitir que los abuelos, a falta de achuchones, puedan al menos mirar a sus nietos y no solo verlos por una pantalla.

A la familia, al hogar, se va y se vuelve; se viene y se va. Es un alfa y omega constante e ineluctable, una puesta en abismo del mundo mismo. Pero en la familia es donde más responsabilidad hemos tenido durante los tres meses de confinamiento, haciendo del hogar un universo cerrado para prevenir. No es la familia en sí misma quien provoca el rebrote, y hay que recordarlo aunque parezca una perogrullada, sino ciertas faltas de responsabilidades externas, ciertos relajos cotidianos, que luego se pagan en familia, como todo en esta vida.

El virus, sin ser de la familia, se ha tomado cierta familiaridad. Porque alguien puede contagiarse en la calle, en el súper o en el trabajo y no saberlo, y luego vuelve adonde no le piden explicaciones: a su familia. No vamos a volver a Marte.

Las comunidades autónomas dicen ahora que la mascarilla será obligatoria. Como si no lo hubiera sido hasta ahora. Pero no es lo mismo ver los toros desde la barrera que tener la responsabilidad, es decir, obligación de respuesta. Ojalá el simple comunicado sirva para que todos nos concienciemos de la necesidad de ser escrupulosamente responsables hasta que no aparezca una vacuna. Ojalá que no nos suponga, como sociedad, una nueva excusa con afán recaudatorio, o un miedo irresponsable solo porque nos vayan a multar. Porque así no levantaremos cabeza. Y no servirá de nada ir con el cuento a casa, como los niños.