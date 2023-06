La fe mueve montañas

Estaba pensando hace un momento sobre que tema escribir y, de pronto, ha llegado a mi mente el recuerdo de lo afortunada que he sido en la vida ya que cada sueño que me he propuesto alcanzar, se ha cumplido.

Algo que me ha caracterizado siempre ha sido mi disciplina y mi voluntad, el saber convivir con el dolor, así como mi capacidad de resurgir de mis propias cenizas.

Es muy complicado derrotar a alguien que nunca se rinde y esa soy yo.

La palabra resiliencia se puso de moda hace unos años, ¿sabemos qué significa?

Según la RAE, la resiliencia es la capacidad humana de asumir situaciones límites con flexibilidad y sobreponerse a ellas.

¿Nacemos con esta cualidad o la desarrollamos a través de las múltiples experiencias de la vida? Yo pienso que ambas cosas.

Muchas veces juzgué como desgraciadas algunas etapas de mi niñez y, sin embargo, ahora soy consciente que fue un entrenamiento temprano para enfrentar las situaciones tan complejas que iban a acontecer en mi vida. Si me hubiera criado entre algodones, no podría haber soportado ni la primera de las embestidas que me esperaba experimentar, pero como de pequeña fui entrenada para soportar la frustración, me convertí en una atleta para hacer frente a la adversidad de la vida.

Nadie ha conseguido matar mis sueños; tampoco he creído en imposibles. Por muchos fracasos que he tenido jamás me he rendido.

La palabra resignación no se hizo para mí.

Así que, si tienes un sueño que cumplir, dilo bien fuerte y defínelo con claridad.

No importa la edad que tengas, si está en ti es por algo, visualízalo y escríbelo como si ya estuviera ocurriendo en este momento, y no permitas que algunas personas ignorantes te digan que no lo puedes hacer realidad.

Y mientras eso ocurre vive en la confianza y la certeza de saber que la vida te acompañará para conseguir tu meta, no importa el tiempo que tardes, no dejes de soñar.

https://www.rosanaranjo.com/