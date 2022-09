La Feria de Coria del Río se prepara a buen ritmo, la cita la semana próxima

Tras dos años de espera, la noche del 13 de septiembre se volverá a iluminar la Feria de Coria del Río para dar paso a 5 días de alegría junto al Guadalquivir, en los que no faltarán los concursos, las atracciones y las actuaciones en directo en la Caseta Municipal, donde las academias y los artistas locales comparten cartel con personalidades destacadas en el mundo de espectáculo como son Juanlu Montoya, El Bomba, Joana Jiménez y El Morera. A pocos días del comienzo de la Feria, el alcalde Modesto González ha mostrado entusiasmado con el regreso de la Feria, asegurando que a llegada del mes de septiembre siempre es sinónimo de alegría en nuestro municipio, pero este año cobra más sentido aún, porque es vivir un septiembre con normalidad, lo que no ocurría desde 2019. Es un mes de suma importancia en el municipio, no sólo por las fiestas, sino por el impulso económico que supone; comercios dedicados a la alimentación, la moda, la estética, la hostelería, el material ecuestre... son muchas las familias corianas que en estos días se benefician del motor económico que supone la Feria. En cuanto a la programación, el primer edil coriano comenta que es una semana en la que se ofrecen actividades para todas las edades. Se une en esta edición el arte local con las actuaciones de artistas de reconocida trayectoria, al mismo tiempo que ofrecemos concursos para los más pequeños y reservamos un sitio privilegiado a las tradiciones de esta fiesta, como son las cucañas, los trajes de flamenca y los paseos de caballos. El encendido oficial del alumbrado será el martes 13, a las 22:00h, junto con la interpretación de los himnos y posteriores pasacalles a cargo de la Banda Municipal de Música. Tras el encendido, las más de 100 casetas que conforman el recinto ferial disfrutarán de la cena del “pescaíto”. Mientras, la Caseta Municipal acogerá su primer acto con la academia de baile Vanesa Bizcocho, a partir de las 23:00h, y la posterior música del DJ David García. El miércoles 14 ya se podrá disfrutar de actividades desde la tarde. A las 16:30h se disputarán las carreras de cintas en bicicleta y más tarde, a las 18:30h, el torneo de petanca. Por la noche, la academia de baile Manoli Gutiérrez, la Peña Mazaco y Dj Rolo pasarán por el escenario de la Caseta Municipal desde las 22:00h. El miércoles 14 ya se podrá disfrutar de actividades desde la tarde. A las 16:30h se disputarán las carreras de cintas en bicicleta y más tarde, a las 18:30h, el torneo de petanca. Por la noche, la academia de baile Manoli Gutiérrez, la Peña Mazaco y Dj Rolo. A partir de las 17:00h, el Guadalquivir presenciará uno de los actos más emblemáticos de la feria coriana: las cucañas en el río. Por otro lado, a las 18:00h será el concurso de trajes de flamenca en la Caseta Municipal, en modalidades infantil y adulto. Por la noche se retomará la música con las actuaciones de Rocío Acebedo (23:00h), la Familia Carmona (00:00h), El Bomba. El último día de feria se celebrará el concurso de caballistas a partir de las 13:30h; a las 16:00h actuará Al Sol en la Caseta Municipal y el bronce de actuaciones lo pondrá El Morera, optando un año más el Ayuntamiento por el humor la noche del domingo. A las 12 de la noche pondrá el colofón el castillo de fuegos artificiales a orillas del Guadalquivir. Serán muchos los eventos que se celebraran cada día hasta la llegada de los fuegos artificiales, lo mejor es acercarse la próxima semana a este municipio. Coria del Río les espera con la cordialidad de sus habitantes.