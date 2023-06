Le llamamos la fiesta de la democracia, pero para algunos, unas elecciones suelen ser un velatorio y los hay que duran mucho tiempo. Sánchez quiere aparentar normalidad por la paliza que le dio la derecha en las pasadas elecciones, pero es indudable que aún sigue afectado. Sabe ya, además, que le espera otra tunda el 23 de julio, porque el Partido Socialista está moribundo y la izquierda en general anda a tortazos, como casi siempre.

Nada indica, pues, que Sánchez vaya a ganar las elecciones, sino todo lo contrario: se espera que se dé un nuevo tortazo, sobre todo después del despropósito de adelantar las elecciones sin tiempo para que la izquierda se reorganice y en la formación socialista se calmen las aguas. No se explica bien esta decisión si tenemos en cuenta que el Partido Popular vuelve a ser una formación en alza, con un líder, Alberto Núñez Feijóo, que vive su mejor momento de popularidad y credibilidad.

Muy mal le tiene que ir para sufrir una derrota en las urnas, salvo que haya algo raro con el voto por correo, que aunque sea un medio fiable, cientos de miles de ciudadanos no se fían ya de la mitad de la cuadrilla, en parte porque el que manda en Correos es amigo de Sánchez, o sea, un enchufado agradecido. Yo mismo no pienso votar por correo, sino en el Ayuntamiento de la Puebla del Río y muy despierto para ver bien cómo entra mi voto en la urna. No me fío nada del sistema, porque si van a votar tres millones de ciudadanos por correo, es para no fiarse.

De Sánchez, además, que es capaz de engañar a su sombra. Una pregunta sin malicia alguna. ¿Eligió la fecha del 23 de julio pensando en el voto por correo? Sólo me tranquiliza el hecho de confiar en la profesionalidad de los funcionarios de Correos, de la que no dudo. Eso de la fiesta de la democracia está bien y suena bonito. Pero hay fiestas que acaban mal.