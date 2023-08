¿La gente no quiere que Disney se modernice?

Antonio Machín no consiguió que los pintores de templos católicos pintaran angelitos negros, se notó poco o nada que la letra y la música de la canción se trasladaran a la realidad. Los ángeles son blancos y punto, a qué narices venía Machín con eso de complicarnos la vida a estas alturas de la Historia, ¿acaso los budistas levantan estatuas de Buda en plan raza negra? No recuerdo que La Biblia diga que Dios es negro y por tanto su Hijo tampoco es negro porque brotó de Él. Parece que ambos decidieron rodearse de ángeles blancos y muy blancos, por cierto. No sé de qué color será mi ángel de la guarda, debe limitarse a guardarme, nunca se me ha manifestado. Y me gustaría. Cuando lo haga, si me da permiso, se lo contaré a ustedes, oh, lectores míos, crème de la crème.

Constatado el preámbulo, entramos en materia. Desde la web Statista Daily Data, dice Mónica Mena Roa, periodista especializada en periodismo de datos: “The Walt Disney Company ha informado esta semana que su servicio de televisión por streaming Disney+ cerró su tercer trimestre fiscal, finalizado el 1 de julio, con 146,1 millones de abonados. Esto supone una pérdida de suscriptores por tercer trimestre consecutivo”. En concreto, el conglomerado ha perdido 15 millones de suscriptores en seis meses. A finales de 2022, las suscripciones de pago a Disney+ y Disney+ Hotstar, la versión para la India y partes del sudeste asiático del servicio de streaming, se situaban en 161,8 millones, frente a los 146,1 millones de finales de junio de este año. Disney es la tercera plataforma más vista en España, tras Netflix y Amazon Prime Video.

La citada web cree que la pérdida de adeptos de Disney se debe a razones de competencia de las otras plataformas, puras razones de mercado. Sin embargo, el diario Hispanidad, cree que hay razones adicionales relacionadas con el rechazo de los receptores de Disney a la ideología woque. La gente no quiere que La Sirenita sea negra ni que a Blancanieves le crezcan los enanos. El citado medio -muy conservador- escribe: “The Walt Disney Company se desmorona con tanto progresismo siguiendo los postulados del Nuevo Orden Mundial (NOM) -es decir, ideología de género (feminismo y homosexualismo) y ateísmo (mucho panteísmo, ocultación de Dios, negación de lo espiritual e incluso dar protagonismo al demonio)-, y hasta ha apostado por el adoctrinamiento de los niños (o “corrupción de menores”, según Santiago Abascal, líder de Vox) a través de los contenidos”.

De todo habrá en la viña del Señor, no es extraño que los públicos de Disney reaccionen contra las modernidades. Disney nos ha acompañado toda la vida, es como una religión y no me imagino que en la parroquia de mi barrio apareciera una capilla con una imagen del demonio cerca de las figuras que procesionan en Semana Santa, a las que la ciudadanía venera todo el año y cuida como a sí misma. Para mucho contribuyente, jóvenes y niños que después crecen, el secreto de que la vida sea más llevadera es que no cambie demasiado.

Hispanidad sostiene en su información -firmada por Cristina Martín- que “la factoría de Mickey Mouse no renuncia al último meneo ideológico del NOM (la ideología woke) y además faltan ideas. Vamos, que la solución no es mejorar la calidad de las películas, sino abandonar la ideología woke que ha abrazado la compañía con tanto entusiasmo”. ¿Será eso?