La gesta de Felipe González

El próximo viernes, día 28 de octubre, se cumplirán cuarenta años de la aplastante victoria del Partido Socialista Obrero Español, con el sevillano Felipe González de candidato. Ni los especialistas más optimistas presagiaron una victoria tan contundente frente a Unión de Centro Democrático (UCD), pero el Golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981 y la promesa de cambio lograron la gesta de la llegada de la socialdemocracia felipista al poder. Y el cambio, claro. Entre aquel Partido Socialista y el de ahora hay tanta diferencia como entre la derecha de entonces y la actual. Aunque no estuve entre los votantes que llevaron a Felipe a la Moncloa, celebré la victoria, evidentemente, por ser un joven de 24 años que se declaraba de izquierdas y claramente antifranquista. Comunista, aunque no tuviera mucha idea de lo que era el comunismo. Era un analfabeto funcional, o sea, un individuo incapaz de utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. Era un obrero de la construcción que ya comenzaba a devorar libros de historia y cultura y que había fundado una peña flamenca y colaboraba en un programa de flamenco en Antena 3 de Sevilla, Lo Nuestro. Llegué a tenerle un respeto a aquel Partido Socialista y considero que González fue uno de los grandes estadistas de Europa. Evidentemente, el viernes hay mucho que celebrar en España, aunque no todos los españoles lo vayan a hacer y estarán en su derecho. El felipismo tuvo sus luces y también sus sombras. Por tanto habrá cosas que celebrar y cosas que no. Pero desde luego, el anunciado cambio lo fue, entre otras razones porque estaba todo por hacer. Por ejemplo, en el flamenco, donde ya estaban cambiando las cosas y se vislumbraba el fin del mairenismo. Dos años antes de la llegada del pelipismo se había creado la Bienal de Flamenco, que hoy agoniza. Hubo mucho de innovación en la llegada del magno festival de Ortiz Nuevo, pero en realidad el modelo venía del franquismo. De hecho, lo que el Poeta de Archidona hizo fue crear un concurso para competir con el de Córdoba, creado en pleno franquismo, en 1956. La Bienal nació con el apoyo de las peñas, que nacieron también en el franquismo, como los festivales de verano de los pueblos y nacionales como el de las Minas de la Unión, de 1961. El socialismo español de Felipe González cambió cosas, claro, aunque no tantas como dicen los voceros socialistas de algunos diafrios digitales. A Felipe el democristiano le faltó valor para cambiar, con 202 diputados, todo lo que había que cambiar en España. ¿Hay que recordar que en su primer Gobierno no hubo ni una sola mujer? Por poner solo un ejemplo.