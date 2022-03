La guerra de la propaganda

La UE y las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están censurando y eliminando la libertad de expresión de los medios rusos RT (la televisión rusa) y Sputnik (agencia de información) porque, según los censores, proyectan propaganda a favor de Putin. No es por eso, exactamente. Se trata de eliminar la propaganda alternativa a la occidental para que se quede Occidente con el monopolio del mensaje y así asegurarse la manipulación de las mentes, es decir, si hablamos de propaganda, asistimos a un “quítate tú pa ponerme yo” y que la gente piense y sienta sólo aquello que yo deseo.

La presente situación, desde el punto de vista informativo, es semejante a la de la guerra de Los Balcanes donde la persuasión mediática occidental colocó como perversos de la conflagración a los serbios mientras que los croatas, bosnios y otros, representaban a las víctimas cuando aquel conflicto nos ofrecía una cara mucho más compleja como compleja es esa parte de Europa debido fundamentalmente a la penetración en su día del imperio otomano y a que desde siempre la zona oriental de Europa y la Occidental no han experimentado una evolución histórica similares.

Eliminado el enemigo mediático -porque es Occidente quien tiene la propiedad del enchufe de la Red-, ya puede circular nuestra propaganda a sus anchas con el camino libre. La propaganda se mete por todos sitios. ¿Qué es propaganda? Tres acepciones: 1. Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. 2. Textos, trabajos y medios empleados para la propaganda. 3. Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etcétera. Lo que persigue la propaganda es matar la capacidad reflexiva, crítica y disidente del individuo.

¿Cómo desarrollar la propaganda? Puesto que el ser humano actúa sobre todo con la parte más emocional de su cerebro, colocarle ante sus ojos y oídos mensajes simples y claros, a manera de telenovelas, que remuevan esa parte cerebral contra alguien o algo: mensajes de miedo (la guerra no es sólo contra Ucrania sino contra toda Europa), mensajes que despierten pena, dolor y sentimientos de culpa (niños que mueren, mujeres que lloran, mientras que todo eso se silencia en otros lugares del mundo porque se trata de países amigos o de guerras que estamos estimulando desde Occidente). Censurando a los medios del enemigo queda despejado el terreno para enviar imágenes y noticias falsas, la propia Sputnik nos advierte de ello -mientras la dejen- dando a conocer fotografías que están corriendo entre los móviles y las redes sociales, y eso hay que detenerlo, si pensamos en clave occidental.

Sin embargo, las censuras a los medios rusos no son de ahora sino que se deben a un plan ideado por EEUU y la UE hace ya varios años, que ha llevado a cierres y obstrucciones contra estos medios en países que defienden la libertad de expresión. Es una obra maestra de propaganda occidental lograr que al tiempo que, tras la caída del comunismo, introduces en la OTAN a una decena de miembros del antiguo mundo comunista y de esa forma provocas a una potencia que nos puede destruir a todos en un momento, encima la ciudadanía no cargue contra esa bárbara escalada bélica ni contra la doble moral occidental que tan correctamente explica Juan Torres en Público , sino contra el país sitiado que además se ha librado del comunismo y del Pacto de Varsovia que, en teoría, era el sentido de la existencia de la OTAN.

Y otra cosa: si hemos de censurar la propaganda, empecemos por todos esos medios del mundo democrático que cada día informan sólo en un sentido y silencian o dan escaso espacio a otros enfoques. Actuar así es mantenerse en un estado de propaganda crónico que vulnera ese artículo 20 de la constitución del 78, el que afirma que tenemos derecho a una información veraz y veraz no es sólo una parte del acontecimiento y un enfoque unidireccional. Las líneas editoriales se muestran en los editoriales, no en todos los titulares y en todos los columnistas. Eso es propaganda. No quiero decir que nuestra información sea peor que la rusa, lo que quiero decir es que deseo que me traten como a un ciudadano demócrata con derecho a informarme y formarme tanto en lo que quieren “los de arriba” como en lo que no quieren que sepa. Qué ingenuo soy, ¿verdad? Pero por decirlo nada se pierde. ¿O sí?