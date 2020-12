La guerra, Sevilla y el paro

No va a tener lugar en Sevilla una llamada feria del armamento en la que se iban a dar cita numerosos empresarios de la cosa. "Hemos visto la no conveniencia de vincular la imagen de Sevilla a un evento controvertido, rechazado en otras ciudades, como Liverpool", así ha justificado el no al evento el concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo hispalense, el socialista Antonio Muñoz. Y tiene razón, la izquierda siempre por la paz, por eso el partido del señor Muñoz nos metió en la OTAN y, siendo máximo dirigente político de la OTAN su compañero de partido Javier Solana, por ese amor a la paz ordenó que se bombardeara Serbia en los años 90, matando entre otros inocentes a periodistas de la televisión serbia cuya sede fue alcanzada por las bombas.

Tenemos un ayuntamiento la mar de pacífico, cuida de las cotorras y no les dispara sino que las captura y ahora dice no a la guerra, ¿por qué no suspende la rehabilitación de la Fábrica de Artillería y la derriba como rechazo a la guerra? ¿Por qué no expulsa de la Plaza de España a todas las autoridades militares que están allí instaladas y cierra el museo militar? ¿Por qué no tira abajo la Torre del Oro y la de Don Fadrique que estaban pensadas para la guerra? ¿Por qué no se niega a que se ensamblen en Sevilla los aviones A400M de transporte de tropas? Uy, ya le estoy dando ideas a Adelante Andalucía que adora la paz y es la paloma blanca del PSOE.

Cuando la guerra del golfo de principios de los 2000 se produjeron numerosas manifestaciones por la paz a las que fuimos mucho personal. Las manifestaciones se hacían en nombre de la paz, así, en abstracto, para que no se confundiera el asunto y nadie se creyera que se apoyaba a Sadam Hussein, ¿se acuerdan de Sadam Hussein? Fue aliado de EEUU y de la URSS pero cuando quiso ir por libre le cortaron las alas y lo mataron y desde entonces Irak es un caos pero libre que es lo importante y el petróleo es nuestro, de paso, sólo de paso, a ver si alguien va a pensar que aquella guerra se hizo por el petróleo, no señor, se hizo por la paz y ya la tienen ahí. De modo que las manifestaciones eran por la paz.

Entonces, en aquel contexto, dije en mi clase, ésa en la que hay alumnos que me aman y otros que me ponen verde desde el anonimato de las redes: ¿Pueden levantar la mano los que han ido a las manifestaciones por la paz? La pregunta era voluntaria, ¿eh?, a ver si se va a creer alguien que estaba oprimiendo en plan machista a los alumnos y alumnas. Vi muchas manos alzadas. Y entonces continué hablando sobre la base de la idea siguiente porque las palabras exactas no las recuerdo: sabrán ustedes que en Sevilla se ensambla el A400M que es un avión para la guerra, sobre todo para la guerra. Si la empresa que lo fabrica, Airbus, los contratara a ustedes para su gabinete de comunicación y les pagara al menos 1.500 o 2.000 euros limpios supongo que dirían que no, dada su condición pacifista, ¿verdad? Se hizo un silencio hasta que alguien dijo algo así como: hombre, pero eso no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, llega la pasta y el cerebro duda.

La Sevilla pacífica no ha querido que aquí se hable de guerra. Dicen desde el ayuntamiento que hay una contestación ciudadana en contra y con Espadas queriendo agarrar el sillón de Díaz lo que le faltaba era eso, si ya ha agachado la cabeza con el metro y los túneles de la SE-40 cómo no lo va a hacer con esta exhibición de muerte, él anda en su guerra particular. El diario que más compran y leen los sevillanos no estaba de acuerdo y ha titulado: “ El Ayuntamiento se escuda en la falta de apoyo institucional para vetar la feria de la industria militar ”.

A diferencia de otros medios, Abc recoge el cabreo de Beltrán Pérez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Resulta que esta feria, llamada Electronic Warfare Europe, para el PSOE no es tampoco rentable económicamente. Sin embargo, Pérez afirma que no sabe dónde está esa resistencia ciudadana y además agrega: «esta feria estaba prevista en la agenda de FIBES por la oportunidad de negocio y por tratarse de un evento con una trayectoria de 25 años que se iba a celebrar por primera vez en España, con el respaldo y la participación del Ministerio de Defensa, y que suponía la congregación de más de 1.500 personas de 30 países durante tres días en nuestra ciudad, y la generación de más de dos millones de euros para la economía sevillana».

Y añadía el portavoz popular: «Estamos hablando de defensa, de una industria cuyos avances tecnológicos repercuten a posteriori en todos los sectores y sobre la que los estados están haciendo grandes inversiones, pues estamos hablando de repercusión directa en seguridad ciudadana, en protección de fronteras, en acciones humanitarias permanentes, y por supuesto de defensa ante el terrorismo».

Ahora yo pregunto en general y a los miles de parados en particular: EEUU le dijo a Europa que pusiera más dinero para rearmar la OTAN, Trump no ha perdido todavía las elecciones, la gente se cree que Biden es un perrito caliente y manso, ¿qué hubiera pasado si las docenas de empresarios del armamento congregados en Sevilla le cogen cariño a la ciudad y se traen para acá algunas de sus actividades? Porque es que yo también soy muy pacífico pero el mundo es el mundo. Claro que, supongo, como hay resistencia ciudadana, nadie les hubiera servido a los feriantes ni un canapé ni una cerveza ni nada de nada. Así es Sevilla de pacífica, un orgullo para cualquier persona de bien.