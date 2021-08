«La hostelería de calidad no se puede quedar fuera del negocio de envío de comida a domicilio»

“Es el momento de consolidar alianzas entre grupos hoteleros y de hostelería para las nuevas oportunidades de negocio que se abren con la apertura de numerosos hoteles en Sevilla. Y caminar juntos para mejorar y reforzar la reputación turística de Sevilla como ciudad de alta calidad gastronómica tanto dentro de los hoteles como en el conjunto de bares y restaurantes en calles y plazas”. Es el criterio y es la perspectiva de Miguel Ángel Álvarez Hernández, que a sus 40 años forma parte de la familia y de la empresa Mayo, una de las referencias gastronómicas de la provincia de Sevilla. Fundada en 1963 por Manolo Mayo, cogieron el relevo sus hijos Fernando y Curro, y sus esposas, Loli Rincón y María Angeles Duque. Hace 15 años también empezó a implicarse la tercera generación, los hijos de ambos matrimonios. Y también Miguel Angel, casado con la hija mayor de Fernando Mayo y Loli Rincón.

¿Cuáles son sus raíces biográficas?

Nací en Cantillana. Mi padre, nacido en Cáceres, era empleado de banca, y por los traslados en su trabajo durante mi infancia cambiamos varias veces de lugar de residencia. De Cantillana nos fuimos a Fuentes de Andalucía, después a Lebrija, y en 1993 a Los Palacios. Ahí ya nos asentamos. Llegué con 12 años, entré en el Colegio Cervantes, después seguí estudiando en el Instituto de Educación Secundaria Almudeyne. Y elegí hacer la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla, siempre me había atraído el mundo empresarial.

¿Cómo empezó a trabajar en Manolo Mayo?

Aún no estaba casado pero ya me consideraban un miembro de la familia, y Fernando Mayo me dijo que necesitaban a alguien dedicado dentro del negocio familiar a la gestión económico-financiera. Empecé, con el apoyo de todos, y desde el comienzo viviendo también la actividad hostelera en primera línea. Recuerdo que a las dos semanas estaba metido en un camión ayudando a llevar material para una boda. Para hacer bien mi labor económico-financiera, es fundamental conocer a fondo cómo son los procesos del negocio de la hostelería, y estar presente en el hotel, en el restaurante, en un evento. Y eso no se aprende estando solo metido en una oficina. Este negocio, y eso son los valores de esta empresa, se fundamenta en la prestación de servicios: producto de primera calidad y servicio excelente. Por eso no trabajamos productos de quinta gama ni precocinados. No quiero decir que estén malos, no, sino que tenemos nuestra propia cadena de producción para certificar la calidad que ofrecemos.

¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

Hoy en día somos cerca de 70, a las que sumar las que son contratadas para algunas actividades y para fines de semana. Si no tenemos en cuenta este año de pandemia, hay fines de semana en las que añadimos 150 personas más a la plantilla.

¿Cómo garantizan calidad en sus prestaciones?

Nos abastecemos de personal que formamos nosotros. Nuestras instalaciones en Los Palacios para restaurante, para catering y para hotel están homologadas por la Junta de Andalucía como centro de formación certificado para 16 especialidades relacionadas con la hostelería. Con aulas para clases teóricas y con aulas para sesiones prácticas. No recurrimos a buscar candidatos a través de empresas de trabajo temporal. Contamos con personas que buscan ingresos a través de un segundo empleo o con estudiantes que necesitan un sueldo trabajando los fines de semana. Hemos impartido muchos cursos. Y este año también hemos concertado nueve acciones formativas con el Ayuntamiento de Sevilla para personas de la capital, en ayudante de cocina, cocina, camarero, ayudante de camarero y camarera de piso. Siempre un máximo de 15 personas por curso, es el límite al tener certificación profesional. Hay cursos de 380 horas, y algunos como el de cocina llegan hasta las 740 horas.

¿Quienes buscan esos trabajos ponen los cinco sentidos en formarse porque quieren dedicarse profesionalmente a la hostelería o es un interés coyuntural por la urgencia de lograr ingresos?

Para crear cantera, estamos pendientes de su implicación. Contratamos a quienes consideramos que tienen cualidades, tras ver su curriculum y hacerle una entrevista donde también le inculcamos la importancia de la actitud para formarse y para trabajar. En cualquier evento, siempre hay un miembro de la familia propietaria supervisando. Y nuestros profesionales que coordinan los equipos ayudan a los menos experimentados a una mejora continua. Es esa primera experiencia en un evento la que más nos sirve para filtrar.

¿Es tan grande la disfunción entre oferta y demanda de personal bien formado en hostelería?

Hoy en día nos está costando más esfuerzo completar nuestras necesidades. Afortunadamente, aumenta el número de personas que se quiere dedicar a la hostelería y acude a escuelas, como la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla vinculada a la Taberna del Alabardero, como la escuela pública de hostelería vinculada al Instituto de Educación Secundaria Heliópolis. Tenemos una relación constante con ambos y nos envían alumnos para hacer prácticas. En general, está cambiando el perfil. Un camarero ya no es un portaplatos. Es una persona que ha de tener conocimientos de gastronomía, de vinos y de cómo servir, tanto en capacitación como en actitud. A quienes llevan mucho tiempo trabajando con nosotros procuramos aportarles continuamente un reciclaje.

Su empresa es un símbolo de Los Palacios. ¿Cómo se han atrevido a romper la inercia de no limitarse a que la clientela acuda a su emplazamiento tradicional?

Porque somos una empresa con vocación notable por y para este sector de la hostelería. En su día, Manolo Mayo fue capaz de transmitirles a sus hijos Fernando y Curro, y a sus mujeres, Loli y María Ángeles, que el futuro está en evolucionar y desarrollarse. Y han sido capaces de hacerlo y de transmitirlo a las siguientes generaciones. Manolo Mayo empezó siendo una venta de carretera en las afueras de Los Palacios. Hoy en día, tenemos instalaciones de 3.800 metros cuadrados, donde está un restaurante recomendado con la distinción Bib Gourmand en la Guía Michelín; un hotel de 2 estrellas de 50 habitaciones; un servicio de catering muy valorado, y un centro de formación. Y una finca para celebraciones que está muy cerca de Los Palacios. Pero nosotros no vivimos solamente del público de Los Palacios. Vivimos como empresa porque hemos desarrollado un plan de desarrollo y evolución en el que los propietarios también acuden a centros para formarse y no solo conocen el negocio a través de la experiencia de tratar con el cliente y adaptarse a sus necesidades.

Ponga un ejemplo.

Cambiar los formatos. Antes de la crisis económica de la pasada década, casi toda la demanda que teníamos era para restaurante. Nos tuvimos que adaptar y ofrecer también platos más económicos y combinaciones con tapas. Ahora volvemos a estar en un momento de creatividad y nuevas tendencias en productos y servicios.

¿Cómo planificaron su implantación en Sevilla capital?

Era objetivo prioritario, porque muchas personas de Sevilla se desplazaban algún fin de semana a comer en Los Palacios. Y veíamos que podían acudir cualquier dia de la semana si teníamos un establecimiento en Sevilla. En el año 2012, el Hotel Bécquer nos ofreció llevar toda la restauración del hotel, incluido el bar-restaurante a la vista en la calle Reyes Católicos. En aquel momento, no dimos el paso. Y a comienzos de este año 2021, cuando estábamos muy restringidos en nuestra actividad en Los Palacios, porque el 80% de los comensales suelen ser de otras localidades y eran semanas en las que no se podía acudir a otro municipio, fuimos nosotros quienes llamamos al Hotel Bécquer y se llegó a un acuerdo. Nosotros le damos el servicio de habitaciones a sus clientes alojados, también cubrimos cualquier evento que se celebre en sus salones, y disponemos en la calle Reyes Católicos de un local a pie de calle y tan céntrico para ofrecer nuestra gastronomía, y que además sirva de base para producir y repartir a domicilio. Sabiendo que está en una zona de Sevilla donde hay vecindario cerca que puede ser cliente, no solo el turista de paso o quien trabaje en una oficina.

¿Cuántos platos ofrecen en su carta?

En Los Palacios nuestra oferta gastronómica a diario incluye entre 100 y 120 platos, en formatos tapas, media ración y ración. En Sevilla, donde no tenemos un espacio tan grande, incluimos entre 35 y 40 platos, más 15 sugerencias semanales. Que ya es una carta bastante amplia. Y la rotamos cada tres meses cuando comienza cada una de las cuatro estaciones del año.

¿Qué innovaciones han acelerado durante la crisis covid en pos de diversificar negocio?

Hemos conseguido desarrollar nuevas formas de envasados de los alimentos, con el fin de poder llevar nuestros productos no solo a Sevilla sino a también a otros lugares. Un sistema de estabilización del alimento a través del envasado en caliente, sin tener que pasteurizar el alimento. Envasando a más de 85 grados, dejando después que se atempere y refrigerarlo. En productos como los arroces, puede tener validez de hasta tres meses. Lo calientas en casa en el microondas y tienes un estupendo arroz con perdiz. Es un envase de plástico más rígido, se sella herméticamente. Está certificado por el laboratorio que lleva la trazabilidad y registro sanitario de nuestra empresa.

¿Cómo han estructurado la actividad de comida a domicilio?

Desde Los Palacios comenzamos en mayo del año pasado, cuando aún había muchas limitaciones a la movilidad para ir de un municipio a otro y muchos clientes no podían ir a nuestro restaurante. Y empezamos desde Sevilla este año el 23 de marzo, a través de la aplicación GoDelivery, empresa creada en Utrera. Tanto los pedidos a domicilio como para recogerlos en nuestro local. La acogida ha sido muy buena, mucho más rápido de lo que imaginamos. Y la valoración muy alta, porque muchas personas identifican el servicio de 'delivery' a una comida rápida de otro tipo. Y a nosotros nos dicen: “Qué bien, puedo pedir un arroz con carabineros, o una milhoja de salazón ahumado, o pionono de esturión, y otros muchos platos de restaurante”. También nos reforzó nuestra etapa de lanzamiento lo que hicimos para la semana de la Feria de Sevilla, tuve enorme aceptación el menú a domicilio que ofrecíamos con pescado frito, gambas, jamón, manzanilla... Después sacamos un menú ejecutivo, para las personas que llegan a mediodía a casa y no tienen tiempo de cocinar, o para quienes están en su puesto de trabajo y no pueden salir a la calle. También ha funcionado muy bien. Es una alternativa al esquema de comida rápida. Con un precio asequible, comerse una tapa de arroz, una de ensaladilla, un pincho de langostinos,... Analizando nuestros datos, hemos ido comprobando que es bueno el porcentaje de personas que ha repetido con nosotros.

¿Las empresas de hostelería están entendiendo, para la supervivencia de sus negocios, que la mayoría de la población, no solo en lo concerniente a lo gastronómico, a veces compra/consume por internet para que le lleven el producto a casa y otras veces compra/consume cuando sale a la calle?

Las empresas de hostelería de calidad no se pueden quedar fuera del servicio de comida a domicilio. Lo primero es entender que pedir comida de forma online no tiene por qué ser sinónimo de comida de menos calidad. Hay que cuidarla en el envase y en el transporte. Por eso trabajamos con la plataforma de la empresa GoDelivery, especializados en hostelería. Comenzaron su actividad con nosotros y cuidan todos los detalles, sobre todo la atención al cliente. Y hay platos que se envían en envases tipo bandeja que pueden ponerse en la mesa cuando llegan al domicilio, el cliente no tiene ni que emplatar lo que ha pedido, solo ha de sacarlo de la caja.

¿La pandemia y la restricción a la movilidad han potenciado una tendencia que ya era evidente?

Sí. Y como empresa hemos de estar atentos a esos cambios de hábitos. La población no va a dejar de salir a la calle para comer. Pero los hábitos cambian. Así sucedió en la anterior crisis económica. Potenció el desarrollo del tapeo y se ha mantenido hoy en día que si una pareja o un grupo de amigos quedan para salir, a veces se 'pegan un homenaje' gastando más y otras veces se lo pasan bien tomando dos tapas. Para nosotros, es fundamental hacer ver que el concepto de comida para llevar puede ser sinónimo de buena calidad y de buen servicio. Habrá meses del año con más demanda y otros con menos, pero no va a desaparecer. Y también va a ser solicitado por quienes invitan a amigos a su casa y quieren quedar bien sin tener destreza en la cocina.

Están en marcha decenas de inversiones para abrir en Sevilla nuevos hoteles de cinco o cuatro estrellas. ¿Tienen en mente llegar a otros acuerdos para asumir sus servicios de restauración hacia dentro y hacia fuera?

Ahora estamos centrados en nuestro acuerdo con el Hotel Bécquer, abrimos nuestro establecimiento el 4 de junio, y la aceptación ha sido sensacional. Nos ha sorprendido con qué ganas aguardaba Sevilla tener más cerca el sello de calidad de Manolo Mayo. Y hemos de concentrarnos en garantizar que no se pierda por estar fuera de Los Palacios. El público acude a la calle Reyes Católicos con muchas ganas de disfrutar. Sí tenemos en mente desarrollarnos aún más en Sevilla. Nos gustaría un modelo de cooperación como el acordado con el Bécquer, la relación es buenísima.

¿Por qué no es más frecuente esa alianza entre hoteleros y hosteleros? El potencial de desarrollo de negocio es grande en una ciudad turística como Sevilla.

Nosotros somos en Los Palacios hotel y restaurante, y por eso no tenemos el prejuicio que ha tenido en mente tradicionalmente parte del sector de la hostelería y restauración, que no ha querido relacionarse con los hoteles porque existía la idea generalizada de que en los hoteles no se come bien, y les daba miedo de que se les relacionara con esa apreciación. Los hoteles se han dado cuenta de que tenían que remediar ese estigma y es el momento de consolidar ese cambio, tanto para quienes se hospedan como para quienes eligen un lugar donde ir a a almorzar o cenar. Es una oportunidad de negocio para el futuro de las empresas sevillanas de restauración.

¿Qué tendencia percibe a corto plazo para los eventos?

Van a cambiar sobre todo en la cantidad de personas. A corto plazo, bajo techo, va a seguir influyendo la situación actual. Habrá menos macroeventos, abundarán los de menor formato y menor afluencia. Nosotros tenemos que estar preparados para preparar nuestros espacios a eventos más pequeños, tanto los corporativos como los sociales y familiares. En Los Palacios tenemos un gran salón con capacidad para 385 personas y vamos a habilitar también la opción de que se pueda dividir en varios espacios para acoger a la vez diferentes eventos. Y también ha llegado para quedarse la tendencia del teletrabajo, y en las empresas se da simultáneamente tener trabajadores en su sede y otros en remoto, favoreciendo la conciliación, ahorrando gastos de transporte, tiempo de desplazamiento,... Eso también va a influir en sus eventos.

Explíquelo.

Tenemos que ofrecer más alternativas a las empresas para que podamos resolverles también sus eventos híbridos, donde tienen personas in situ y otras que participan online. Por ejemplo, si organizan una convención con 100 profesionales juntos presencialmente y otros 50 en remoto, tenemos que garantizar no solo la calidad gastronómica en un salón para 100, sino que además el evento lo realizan perfectamente estando dotada la sala de buen equipamiento audiovisual y de telecomunicaciones. Y que los directivos de esa empresa decidan celebrar en nuestra sede tanto el tiempo de trabajo y conexión como sus necesidades culinarias e incluso la pernoctación.

¿Cómo ve la evolución de la sociedad sevillana?

Cada vez más toma conciencia de que su potencial económico es grande todo el año y no solo durante sus espléndidas fiestas de abril y mayo. Falta integrar mejor las fortalezas de la capital y de la provincia. Lugares, productos, experiencias. Hay que sacarle más partido tanto al Palacio de Congresos y al Estadio de la Cartuja como a las marismas, a las huertas, a las bodegas... Y todo eso compete a muchos empresarios, no solo a los políticos.