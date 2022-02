La idiotez de las batallitas políticas

Mi obligación como científico social es escribir poco o nada acerca de las batallitas políticas que no tienen tanta importancia como parece. La presente, el rollo éste entre la Ayuso y el Casado, me va a durar ya poco, ni quiera un telediario, mejor decir un mensaje de wasap y breve. De manera que el presente será uno de los últimos textos que le dedique al culebrón. Comprendo que la gente lo que quiere es follón o también lo que no quiere, tal vez desee que se le hable de lo que realmente mueve el mundo que no son los litigios entre políticos de medio pelo sino las interrelaciones de la macro política mundial, el poder socioeconómico y el mediático y cómo influye todo eso en la mente de la mayor parte de los ciudadanos. Ahí está la madre del cordero, lo que ocurre es que para analizar la estructura mental de esa madre es preciso reflexionar mucho más hondo, estudiar muchísimo, complicarse la vida, y eso no quieren hacerlo la mayor parte de los periodistas porque es que tampoco le interesa a la mayor parte de los receptores.

Nuestro cerebro tiende neurocientíficamente a la comodidad, así se conserva mejor. Es más fácil crear prejuicios, estereotipos, y ya está: el vasco es un bruto, el catalán un tacaño y el andaluz un vago; éste es un facha y aquel un progresista. Se acabó, para qué más. Este hecho, llevado a la comunicación, se traduce en el seguimiento de programas de poco pelo y en la curiosidad por las peleítas de los partidos cuyo verdadero interés radica en su repercusión sobre los dineros y negocios internacionales y en el estudio de la naturaleza humana. Sin embargo, estos dos aspectos apenas se abordan.

En aquella serie catalana, Merlí , nada más comenzar se lanza una idea: todo el mundo puede filosofar lo que sucede es que no todos quieren. Eso no es cierto, es un simple adoctrinamiento posmoderno. Todo el mundo puede pensar con mayor o menor hondura y sabiduría popular, filosofar es otra cosa; afirmar que todo el mundo puede filosofar es como decir que todo el mundo puede ser médico o arquitecto; filosofar requiere una preparación intensa y unas características concretas. En nuestra sociedad los filósofos prácticos o escasean o los ignoran, no habla ni escribe habitualmente el que más sabe sino el que más atrae a las masas porque les ofrece las simplicidades que a esa masa les seducen o bien a una minoría limitada por un pensamiento fijo, inamovible, para eso, para conservar mejor la comodidad de su cerebro y, además, ganar dinero si te colocas en el sitio adecuado. Los escritos que complican las mentes no abundan en los medios y aquellos más esenciales son los menos seguidos de manera similar al mundo de la radio, por ejemplo, donde la radio que más y mejor forma en España que es Radio 5 Todonoticias de RNE es la menos sintonizada.

Lo de Ayuso está claro, basta ya de pamplinas que hay otros temas muy superiores a ése. Lo importante es el contexto. En abril de 2020 estábamos encerrados y no había mascarillas, la primera que conseguí fue gentileza de una señora que las elaboraba en su casa artesanalmente, sin criterio científico alguno, bastante hacía ya la mujer. Si tienes una gran responsabilidad como gestor público y se te están muriendo a montones tus administrados, aunque estén encerrados, tienes que actuar. Ayuso desde Madrid y el exministro Illa o el presidente Sánchez se enfrentaban a un monstruo inesperado al que nunca habían visto. Y actuaron a toda prisa para que la gente se cubriera la cara. Ahora, a toro pasado, es fácil buscar porquería ética, moral o lo que sea. Pero pónganse en el lugar de estos pardillos. La Ayuso tiraría del hermano y de lo que fuera menester. El atenuante de todo esto es el contexto.

A Ayuso le han formado la que le han formado porque tiene tirón, son simples peleítas de los mediocres que hemos colocado al frente del país y, atención, porque ésta va a ser la norma en el futuro: el que no sirve para otra cosa se meterá a político para desgracia de todos. El verdadero problema y lo que debe ser investigado por los medios es por qué no estaban las fábricas de mascarillas al alcance de la mano sino que eran potestad de China a pesar de proceder de Occidente. Esa sinvergonzonería, ese delito que no es delito porque las leyes las hacen los poderosos, que se llama deslocalización, es lo que debe primar en los debates sociales, no si al hermano de Ayuso le gusta más el pan frito que la rebaná. Ah, pero entonces topamos con el Poder de verdad, ¿verdad? Así que a distraernos con las batallitas de los muchachos lampiños.