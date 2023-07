La idiotez de las vacaciones

Habrá que irse de vacaciones, qué remedio, es un empuje sociocultural, un aplastamiento de la costumbre sobre la razón del que es muy difícil escaparse. Sin embargo, si aplicamos el sentido común, marcharse de vacaciones, tal y como lo hacemos ahora, es una idiotez en el fondo, de ahí que el sentido común sea el menos común de los sentidos.

Me acuerdo de las películas de Garci Solos en la madrugada y Las verdes praderas. Ahí aparece la idea de las ansiadas vacaciones y su sinsentido ya en tiempos democráticos, metiéndose entre pecho y espalda cientos de kilómetros en atascos y retenciones, mientras los niños se cansan y nos destrozan los nervios preguntando cuándo llegamos o si falta mucho, uno que vomita, el otro que quiere hacer pis, el matrimonio que discute, pero, eso sí, luego llega la recompensa: la playa, el sol que te achicharra, los chiringuitos que te timan, los precios por las nubes en todas partes, la infraestructura que hay que llevar a la playa mientras te quemas los pies con una arena odiosamente caliente.

Vamos a ver, ¿desde cuándo los seres humanos se han ido al mar a tostarse y a buscar daños en la piel? Eso históricamente es de ayer, nadie ha hecho el idiota de esa forma en la Historia, nadie ha atentado contra su propio cuerpo como atentamos hoy a causa de la mentalidad que nos ha incrustado la industria del ocio. El profesor Vicente Romano, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla, tenía en el estudio del tiempo libre convertido en mercancía una de sus líneas de investigación. El resultado fueron libros excelentes como La formación de la mentalidad sumisa. Sumisamente, sin crítica alguna, nos metemos en esta dinámica irracional de unas vacaciones donde casi todo son esperas –y el que espera, desespera-, engaños, timos y sacadineros.

Operación salida, operación llegada, todos los años igual. Luego, cuesta de septiembre. Y ahí que picamos. Desde luego hay que irse lo más lejos posible y llegar morenos a la oficina, si no, es que somos unos esaboríos. ¡Cómo hemos caído en la trampa! ¡Cualquiera no cae!, ¡cualquiera se monta un descanso de verdad y no se va por ahí en plan turista para luego vacilar con las amistades y la familia! Un turista no se entera de nada, sólo pasea y sonríe, sonríe como un idiota, ponemos cara de asombro ante paisajes que la televisión e internet nos han mostrado antes hasta la saciedad. El día que vi por primera vez la torre Eiffel me quedé igual, me era tan familiar que no sentí nada. “Bueno, pues esa es la torre Eiffel, la que no le gustaba a nadie y ahora simboliza esa cursilada de la ciudad del amor”. La ciudad del amor carísima que vive del cuento, como Venecia. “La ciudad del amor”, menuda idiotez.

Con Franco estalló en España esto del turismo interior, Educación y Descanso lo llamaba. Me gusta ese nombre: educación y descanso. No sé si habría eso, yo era muy chico o no había nacido. En la película La gran familia se hace propaganda del tema y no digamos cuando hacia 1964-65 se celebraron los “25 años de Paz”, menuda movida. Tendría yo 11 años, qué jaleo en la TV. Los españoles íbamos de aquí para allá gracias a la paz que nos había traído en 1939 el Generalísimo. La paz del silencio, de millones de emigrantes –la mayoría andaluces- y de miles de exiliados comunes y eminentes, cientos de cerebros se nos fueron.

Aquellos 25 años de Paz se han convertido en el optimismo completo: oh, los españoles se lanzan a las carreteras, aviones, trenes, barcos, gracias a la paz de Sánchez, gracias a que la inflación ha bajado aquí más que en ningún otro país de la UE. Por eso, vóteme, oiga, y le traeré más prosperidad, más vacaciones, para que usted, como un idiota irracional, pique de nuevo y renuncie al descanso de unos veladores en las noches sevillanas, en los bares del barrio, por ejemplo, en un pueblo o lugar tranquilos, no muy lejos de la ciudad, de casa, donde no le expriman tanto y puedas estar con amigos, vecinos y familia.

No, mejor lo otro, el bullicio, el truco, el engaño, el abuso, y luego, aumento de divorcios, dificultades monetarias, Avecrem por un tubo, peleas familiares. Tal vez exagere pero no es mentira lo que digo.