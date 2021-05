La invasión de los Torquemada

Ojo, que quien crea que los súbditos marroquíes que llegan a España forman parte de una invasión, son de ultraderecha. Lo dicen los discípulos de Torquemada desde los medios progres. No se puede ser de izquierdas y tener esa opinión ni expresarse con esa palabra, no se puede ser marxista, democratacristiano, socialdemócrata, liberal, no, el que lo crea es un fascista de ultraderecha.

Se lo oí decir a una tal Ángeles Barceló desde la SER: la ultraderecha habla de invasión cuando eso lo hacen los ejércitos, ahora se trata de desgraciaditos buenos por naturaleza que suplican ayuda ante el tirano (bueno, esta palabra no tiene valor de decirla). Esta señora, como se dedica a enseñar el plumero tomando a Iglesias del brazo para que no se fuera del estudio por culpa de una fascista, no tiene tiempo de leer historia y comprobar que las invasiones no tienen por qué llevarse a cabo con ejércitos tradicionales sino con gente que los preceda como carne de cañón.

En la COPE, Carlos Herrera habló de invasión, es su opinión y la de otros, pero al menos Herrera no dijo que quienes crean que no es una invasión son de ultraizquierda o comunistas, se limitó a sus insultos habituales y también a acertadas definiciones porque lo del pensamiento cookie posmoderno es muy ocurrente.

Eso sí, tanto la una como el otro pasaron muy por encima de la putada de Joe Biden con España. Oigan, si vamos a defender a la patria tendremos que hacerlo bien y al menos preguntarnos cómo es posible que un demócrata miembro de la OTAN y procedente de un país un tercio del cual fue de España se ponga del lado del rey absolutista que mantiene en la miseria a sus mandados en contra incluso de la ética y la moral de las realezas que tienen por algo sagrado el cuidado de sus súbditos para que hayan buenos vasallos por existir un buen señor. Las cabezas de Carlos I en Inglaterra y de Luis XVI en Francia abandonaron sus cuerpos obligadas por los súbditos más encabronados.

No he conocido un cachondeo gubernamental más hiriente en toda mi vida tras la muerte de Franco, algo tan tragicómico que ya se ríe uno por no llorar, una situación que estará provocando el asombro y el divertimento de Europa y de EEUU que por eso no nos toma en serio y, encima, sus actores se atreven a pontificar y a repartir calificativos. Resulta que los ministros no sólo se contradicen según sean del PSOE o de Podemos sino que incluso se llevan la contraria siendo del mismo partido y un personal así, cuyas fuentes de información más sesudas deben ser Tok Tok, Instagram y la revista Vogue, se atreve, ellos y sus voceros, a definir a los demás ideológica y éticamente.

Menos mal que comprendo que los medios tienen que decirles a sus receptores aquello que quieren oír, no es más que un negocio donde el cliente siempre lleva la razón, estamos ante vendedores de lujo que venden humo, ilusiones y ansiolíticos espirituales. Bastante desgracia tienen. Consejo: podrían reconstruir el Castillo de San Jorge en Triana para meter en sus mazmorras a todo hereje que discrepe de sus doctrinas.