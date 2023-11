La invasión del buen jamón ha llegado

Y espero que ese buen jamón, pata negra en sus diversas versiones, haya irrumpido en Sevilla para quedarse. ¿Han visto la cantidad de tiendas de buen jamón a buenos precios -cada vez más buenos, jamón y precios- que nos están deleitando con su presencia? Los citadinos sevillanos nos hemos lanzado a la Sierra Norte de Sevilla, a la Sierra de Huelva y a otros lugares paradisíacos con toda fuerza, dándole valor a aquellos pagos y por tanto regándolos de justicia a sus esfuerzos y a sus potencialidades. Pero ellos, los paisanos de allá, donde muchos tenemos parte de nuestras raíces -o todas- nos están “colonizando” a base de jamón y otras exquisiteces de esas que no se las prohíben los médicos a casi nadie por muy enfermo que se esté. Bendita colonización.

Me estaba temiendo que los chinos se encapricharan con las extremidades del animal de andares más elegantes cual es el cerdo y nos pudiéramos quedar sin ese néctar o pagarlo a precio de luz o de gasolina super extra. No, entre que aún no ha desembarcado Xi Jin Ping y entre que en Estados Unidos lo siguen considerando alimento primitivo hasta el punto de que tienen que cortarle la pezuña para que no se escandalicen quienes luego se matan a tiros un día sí y el otro también, proyectan más películas violentas y de porno que nadie en el mundo, aquí sigue entre nosotros el buen jamón como alternativa a ese otro que viene de fábrica en plásticos y que, bueno, también da el avío, hay uno de Trevélez en Mercadona que al menos a mí me es placentero.

Los “fabricantes” de jamón han espabilado de lo lindo y se están adaptando a los nuevos tiempos volando. Podemos comprar un jamón o una paletilla, cargar con ellos y proceder a ese arte que consiste en cortarlos por tu cuenta con las debidas precauciones. Como todo buen arte, cortar jamón no es nada sencillo. Quien tenga esa habilidad y desee hacerlo, enhorabuena. Los más -creo yo- preferimos todo hecho: uno compra la pieza y sus muy necesarios vendedores la “pelan” y envasan todo el oro rojiblanco en sus consiguientes plásticos. Una paletilla no grande puede proporcionarnos entre 15 y 20 paquetes. Los productores -que cuentan con sus páginas web- se han provisto de las herramientas necesarias para concretarlos. Incluso se puede solicitar todo por teléfono y hasta te hacen llegar el manjar al lugar que les digas. Pagas los gastos de todo y adelante.

En fin, qué mas quisiera yo que todo el mundo pudiera comer jamón y más en estas fechas. Qué más quisiera que desterráramos ese viejo dicho: “Cuando un pobre está comiendo jamón, uno de los dos está malo: el pobre o el jamón”. No hay jamón malo en esta gozosa invasión de la que les hablo. Pueden ser menos buenos o más buenos, pero buenos. Lo mejor es este despertar del sector, este irse a las ciudades aunque eso no quita el placer que experimentamos con una excursión o un fin de semana por esos lugares de los que se puede volver con un jamón o paletilla bajo el brazo.

A la vista de cómo está el país, hablemos de jamón y acordémonos de lo que dijo Juan del Encina que vivió entre los siglos XV y XVI:

Hoy comamos y bebamos

y cantemos y holguemos,

que mañana ayunaremos.

Por honra de sant Antruejo

paremonos hoy bien anchos,

embutamos estos panchos,

recalquemos el pellejo.

que costumbre es de concejo

que todos hoy nos artemos,

que mañana ayunaremos.

Honremos a tan buen santo,

porque en hambre nos acorra;

comamos a calca porra,

que mañana hay gran quebranto.

Comamos, bebamos tanto

hasta que nos reventemos,

que mañana ayunaremos.

Dedicado a Carles Puigdemont y a Pedro Sánchez para que se serenen y así nos serenemos todos. De lo contrario, ya saben el refrán: “Muera Marta, muera harta”.