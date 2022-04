La izquierda tiene un problema

Confieso que me he zampado el Congreso del Partido Popular desde la confortabilidad de casa. En parte porque, aunque hay quienes me condenaron hace años a escribir solo de flamenco –“zapatero a tus zapatos”, me dicen–, seguiré opinando sobre algo que me fascina desde adolescente: la política, sin ser político. Es decir, sin militar en ningún partido. He seguido el congreso del PP, precisamente por algo que no tiene nada que ver con ser de un partido u otro: el interés por mi país y sus problemas. Es imprescindible, ahora quizá más que nunca, un gobierno fuerte y una oposición colaboradora y leal. Alberto Núñez Feijóo parece el hombre indicado para volver a creer un poco más en la política y los políticos. Su discurso de clausura del congreso, ayer, debería estar en los libros de texto para que los jóvenes españoles crean que es posible una política de adultos responsables que velen y luchen de verdad por los intereses de España. El gran político gallego, cargado de experiencia y limpio –o sea, fiable–, llega a la política nacional y a la presidencia del Partido Popular en un momento con la credibilidad de los gobernantes por los suelos. Vendrán tiempos duros, más aún de lo severo que ya es el momento actual, y es imprescindible que todos los partidos, pero sobre todo los constitucionalistas, se entiendan y aparquen sus guerras de intereses y diferencias ideológicas.

Lo voy a decir sin anestesia, y aunque a nadie le importe: votaría sin titubear a un político como Feijóo y lo haré si la izquierda sigue en manos de un líder mentiroso y traidor y de sujetos como los que gobiernan ahora, si esto es gobernar. Esta izquierda inútil y preñada de odio no me interesa nada y como soy un hombre libre al que no le importaría volver a abrir calicatas, si vuelvo a votar lo haré por quien me transmita confianza y vea que puede ser un buen gestor y presidir un gobierno nada intervencionista. Estoy hasta los cataplines de que el Estado me diga hasta los calzoncillos que me debo poner y que me tenga ahogado económicamente, aunque trabaje quince horas diarias pagándomelo todo: la comida, el techo donde vivo, las vacaciones, el médico y hasta la parte proporcional de lo que despilfarran quienes gobiernan. El nuevo líder de la derecha ya ha dicho que apoyará al Gobierno en todo lo que haga falta para salir de esta situación y mejorar la vida de los españoles, de todos. Espero que lo haga, aunque se tenga que tapar a veces la nariz, porque está casi todo podrido. Me gusta Feijóo, y me fío de él. Ya me pueden llamar franquista, fascista o desleal. Me pueden matar de hambre, pero no van a lograr nunca que deje de ser un hombre libre. No me aboné a la izquierda para toda la vida. Así que o se espabila o que le vayan dando. Total, nunca me va a fichar Ferreras.