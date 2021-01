La Jueza Alaya y el silencio de los corderos

Sevilla llegó a ser, aunque no lo crean, capital de este país, no en vano las principales europeas, son navegables, como es el caso de Roma, Viena, Moscú, París, Londres o Berlin. El agua beneficia el transporte y lo privilegia. Spain, cómo no, is different.

Como todo lo andaluz, este hecho histórico fue singularmente perecedero y apenas duró desde 1.808 hasta 1.810 y es que Sevilla no peleó la capitalidad al no disparar un solo arma contra las tropas de Napoleón, hasta el punto de que es Cádiz quien “roba” la promulgación de la Constitución de 1.812.

Sevilla sufre con cierta envidia el ascenso de sus personajes a nivel nacional y celebra soterradamente su descenso a los abismos.

Confieso que me ha sorprendido que ningún periódico sevillano haya analizado la operación para privar a Mercedes Alaya de su nombramiento en la Audiencia Nacional. Una treta, más que una sutileza, que me recuerda la que sufrió Miguel Carmona, en su día, si bien por otras razones y contextos.

Porque ciertamente la artimaña del Juez Pedraz, es indigerible en términos de la razón y parece realizada con el solo afán de impedir el acceso de la Juez Alaya al Juzgado que investiga los papeles de Bárcenas, entre otras causas.

Y es que para que comprueben lo espurio de la operación, baste comprobar que el citado Pedraz, es el titular del Juzgado Central de Instrucción num. 5; y presuntamente, (aquí nunca se sabe qué te puede ocurrir, mejor curarse en salud), ha preferido cambiar a la acera de enfrente del Juzgado num. 1, con tal de que Alaya, -la aspirante con más méritos-, no pudiera hacerlo.

Cuesta mucho hacerse un hueco en la Corte madrileña, que asume abiertamente que los andaluces puedan acceder al libre mercado de trabajo, pero siempre que los jefes sean ellos, no en vano resistieron a la reforma protestante y lo celebran en el palco del Bernabeu.

Pero más allá de ello, lo más tenebroso es el silencio de la prensa sevillana al respecto. No he encontrado un solo artículo denunciando la artera estratagema del poder judicial, Lesmes a la cabeza.

Alaya es una de las más brillantes Magistradas de su generación y los acontecimientos le han ido dando la razón, a pesar de los esfuerzos de la cohorte autonómica por cegarla, será que nació en Ecija, porque no encuentro otra justificación racional o irracional.

Los andaluces y sus medios de prensa han terminado por comprar el discurso de la corte madrileña, que crucifica a los representantes de Sevilla en ella. Primero fue Barroso, en el Colegio de Médicos, que si levantara la cabeza ante lo que ha degenerado la institución que presidió, quedaría absorto ante su aparente conversión en tenderete de autobombo de alguno de sus representantes; y después otros muchos, Abengoa incluída... Ni siquiera la prensa hispalense ha dibujado otro escenario posible de los relatos e infamias de los medios capitalinos, quizás con la sola excepción de Alvaro Ybarra.

Ya no sobreviven librepensadores en nuestro país; pero no quisiera que la mascarilla me privara de la ocasión de denunciar la maniobra contra Alaya, porque se me agota el tiempo, y creí –siempre fui un ingenuo- que el único exceso de patrimonio justificable en un Juez es su independencia.