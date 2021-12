La luz que a mí me alumbraba

La luz rompe hoy de nuevo el techo pagando 291 euros de media el megavatio la hora, de media, y a 320 el pico más alto, y se habla ya de que seguirá subiendo hasta el verano. Sin embargo parece que lo hemos asimilado y apenas se habla ya del precio de la energía, quizá porque no paran de salir noticias cada día, buenas, que para eso este gobierno tiene una especial habilidad. Y la televisión, más comecocos que nunca. Al Gobierno le molesta que algunos medios, no todos, abran cada día sus informativos con la imparable subida de la luz, por los votos que pueden perder los partidos que gobiernan y los que apoyan a esos partidos. Pero es que si en vez de gobernar el Partido Socialista e Unidas Podemos, el social-comunismo, lo hicieran la derecha y la extrema derecha, el estallido social se hubiera producido ya hace tiempo por la presión de los medios afines a la izquierda.

Recordemos cuando la luz subía solo un poquito, un 4%, en tiempos de Mariano Rajoy. “Usted sale muy caro a los españoles”, decía Sánchez en el Congreso en 2015. Y en cuanto la oposición castiga al Gobierno con este asunto, enseguida salen con eso de que nunca meten el hombro para sacar al país de la crisis económica. ¿Qué crisis, si pagamos la luz más cara de la historia y aquí no pasa nada? Cientos de miles de personas se lían en mantas cada día para ver la televisión, en vez de salir a la calle a romperlo todo. Pero es que no solo es la luz, es la cesta de la compra, con los precios por las nubes en los supermercados, además de los combustibles y los impuestos en general, que en España suben como la espuma.

Lo curioso es que hago la compra cada día y veo los carros llenos en Mercadona o Día, como si no pasara nada. Parece que hemos tirado la toalla y decidido que estos que gobiernan no nos van a amargar la Navidad, especialmente alumbrada este año, que no deja de ser un contrasentido. A veces pienso que todo esto es un experimento social para saber cuánto aguantaríamos los españoles, tan guerrilleros en otros tiempos, si nos llevaran a una situación límite. No como la actual, que no es nada para la que está por venir, y ellos lo saben ya. Me refiero a una situación que fuera insoportable, de hambre, de caos económico.

¿Estamos domados? El cantaor trianero Antonio el Arenero cantaba por soleá la siguiente copla:

Cada vez que considero

que me tengo que morir,

tiendo una manta en el suelo

y me harto de dormir.

Me imagino al que le cortan la luz por no poder pagar el recibo, cantando La luz que a mí me alumbraba...