Se espera una campaña electoral sucia, más todavía que la que acabamos de dejar atrás. La izquierda y la ultraizquierda deberían curarse las heridas y tratar de corregir errores para volver al poder. Hoy se cumplen cinco años de la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa con un gobierno de coalición que ha acabado como ha acabado, con todos arrancándose las tiras de pellejo a gañafones. Sánchez está quemado y no tiene ya nada que ofrecerle a la sociedad española, pero su soberbia le hace llenarlo todo de mierda y odio. Otra vez el dóberman de la derecha y la extrema derecha, cuando ha quedado claro hace unos días, con el resultado de las elecciones, que los españoles ya no se dejan manipular fácilmente. Ni se venden por una entrada barata para ir al cine o la promesa de una vivienda casi regalada, que al final será otro engaño más del presidente más mentiroso de la historia de España. En cinco años sólo ha hablado de pisos sociales cuando lo estaba viendo todo perdido. Es verdad que más de seis millones de personas han votado al Partido Socialista, aunque no a Sánchez, que no era el candidato. Le espera una derrota aún mayor que la pasada, la del 23 de julio, y como lo sabe, en su discurso de ayer dio señales de la estrategia que piensa seguir: meter miedo, radicalizarse y robarle el espacio a la extrema izquierda, a la que ha utilizado como un clínex. Será la madre de todas las batallas, porque un egocéntrico enfermizo como el presidente no encaja nunca bien una derrota. En su estrategia a la desesperada, se equivoca presentando a Feijóo como un líder de la derecha más radical, cuando no es ni mucho menos eso. Y el Partido Socialista aplaudiéndolo, como vimos ayer en su comparecencia. En vez de facilitarle el camino para que se vaya y no vuelva nunca, lo aplauden.