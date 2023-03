La ‘madre’ Obregón

La que lió ayer Ana García Obregón con lo de su nueva ¿maternidad? Apenas se habló de los pisos de lujo de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, de los que apenas sabía nada. O sea, de los billetes que manejaba su marido. Que la directora de la Benemérita no supiera nada de los extraordinarios ingresos de su esposo, es el mejor chiste de lo que va de año. No paran de salir pisos, así que ya veremos qué pasa con este matrimonio. Y, claro, sale la Obregón en silla de ruedas de un hospital de Miami con una niña de nueve días en los brazos, la “pillan” y se lía marimorena. Es un tema complejo y delicado y se ha dicho ya casi todo. ¿No es un acto de egoísmo de la actriz y presentadora? Tener una niña a los 68 años, quiere decir que dentro de diez ella será una anciana y la niña solo tendrá una década de vida. Puede ser una adolescente huérfana, ojalá que no. La señora tiene dinero y ha podido ir por una niña a un país donde la gestación subrogada es legal. En España no, aquí es un delito. Por el momento, claro.

La presentadora ha declarado que “ya no estoy sola”. Es decir, que ha pensado solo en ella, de ahí lo del egoísmo. Es muy humano que haya querido ser madre, sobre todo después de haber perdido a su único hijo, pero el fin no justifica los medios. El vientre de alquiler es la mercantilización de la natalidad y la servidumbre de la mujer necesitada, pobre. Para ser un delito en nuestro país, existe un registro de unos tres mil niños nacidos en un vientre de alquiler. Fuera de España, claro. Ahora ha sido esta señora y antes fueron Miguel Bosé o Miguel Poveda. Todos forrados, por supuesto. Con las fatiguitas que pasan muchas parejas infértiles en nuestro país por lo difícil que resulta adoptar o lo que cuesta la inseminación artificial. Tienes dinero, te vas a Miami y vienes con un precioso bebé. Los que no tienen un duro acogen en casa a un niño con problemas, de la Junta de Andalucía, y cuando ya no pueden con él lo devuelven al centro de acogida, y punto. Así está en España el asunto de los niños con problemas físicos o psíquicos. Pero de esto no hablarán nunca los medios de comunicación. De la Obregón, ya nos enteraremos.