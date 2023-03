La Mari de Texas

Se ha hecho viral la opinión de una lumbrera americana criticando a Sevilla. Entre sus múltiples lindezas, la criaturita dice que Sevilla pretende ser más antigua e importante de lo que es, que los turistas vienen aquí para ver un par de cosas y luego hartarse de comer y beber, que las naranjas de los árboles son decorativas porque están agrias y que hay mejores tapas en Florida que aquí.

Yo creo que esto es una campaña del Ayuntamiento de Sevilla para sacar el orgullo de ser sevillano porque no me entra en la cabeza que alguien pueda ser tan ignorante de la vida.

Sevilla tiene muchos defectos, muchísimos, pero decir que la ciudad pretende ser más antigua e importante de lo que es viniendo de los Estados Unidos de América, un país con poco más de cinco siglos de antigüedad, es de traca.

Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, no os lo voy a negar. He estado un par de veces allí y me encanta, pero en cultura, forma de vivir la vida e historia no le llega a Sevilla ni a la altura del callo gordo del dedo meñique del pie.

Aunque si nos ponemos objetivos, lo que está haciendo nuestra amiga Mari es lo mismo que hacemos los sevillanos o cualquier otro ciudadano cada vez que sale fuera de su ciudad: compararse con los demás.

Una ciudadana de un país que no era país cuando Sevilla era la capital del mundo, que lo más antiguo que tiene son construcciones de hace un cuarto de hora, que escarbas en el suelo y lo máximo que te encuentras es un charco de petróleo, que uno de sus monumentos más emblemáticos se lo regalaron los franceses y lo otro que muestran con orgullo es una prisión en medio del agua y que su gastronomía se basa en cuantas más calorías, mejor, pues no creo que esté en condiciones de criticarnos.

Mari de mis entrañas y de mi corazón, quiero que sepas que nos puedes criticar todo lo que quieras y más porque hay motivos para hacerlo, pero no puedes criticar lo único de lo que podemos sacar pecho y con lo que no se puede comparar ninguna otra ciudad en el mundo.

Cuando vuelvas a tu país te llevarás un agrio sabor de boca, pero eso no es cosa de los sevillanos, eso es porque eres una vaina y le has pegado un mordisco a una naranja agria.