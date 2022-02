Me miré tanto al espejo

que acabé por descubrir

la malaleche del tiempo.

Un día las nuevas tecnologías lograrán encontrar la memoria de los espejos, que estará debajo del azogue, entre los pliegues del moho y el tiempo. Encontrarán la manera de pasarlo todo a un ordenador para poder procesarlo y entonces podremos ver cada una de las veces que nos hemos asomado a un espejo para peinarnos, mirarnos el sarro de los dientes, sacarnos una incómoda espinilla de la nariz o ver lo bien que el barbero nos peló. Nunca me he llevado bien con los espejos, desde niño, y ahora ya es una relación tormentosa, casi caótica. Es verdad que verse cada mañana recién levantados, con la cara amoratada y los ojos hundidos por el sufrimiento, el pelo como si hubiéramos dormido en la lavadora y la lengua blanca de la sed, es un claro acto de masoquismo. Lo ideal sería no asomarnos desnudos al espejo al levantarnos, con la luz del cuarto de baño encendida, porque suelen ser crueles y, a veces, depende de cómo los hayamos limpiado nos la tienen guardada o no por las mañanas. Es un enorme error tener dos espejos cerca uno del otro -por ejemplo, en el cuarto de baño y en el pasillo-, porque se encelan y pueden hacernos una mala faena, deformarnos la cara, meternos sebo en la barriga o encogernos el pene hasta límites insoportables. Un espejo puede ser muy hijo de puta si nos viera atusándonos el pelo o guiñándole un ojo a otro. Aunque Mahatma Ghandi dijera que la vida es como un espejo, que nos sonríe si la miramos sonriendo, los espejos pueden hacer que una sonrisa nuestra se convierta en una mueca dolorosa, como la de Tomás Pavón, que era un velorio. Juegan con nosotros como los fantasmas en los castillos y cabreados pueden ser terribles. Los espejos no tienen alma, como un cuadro o un paisaje. Creemos que nos devuelven la imagen fiel de lo que somos, pero no es así. Nos devuelven solo la apariencia, algo que deberíamos agradecerles, según Samuel Butler. Quiero que me devuelva algo más que eso: el brillo de los ojos de cuando era feliz, las payasadas que he hecho siempre delante de los espejos, desde niño, seguramente pidiéndoles ayuda, y la inocencia de los gestos. Los cuatro espejos de casa se han confabulado para convertirse en ventanas sin paisajes. La vejez, supongo.