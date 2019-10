La moda como parte de la cultura

Si Flash Moda fuese un programa de televisión emitido por una cadena privada, se entendería que, por ejemplo, se modificase su posición en la parrilla de programación o la disminución de su presencia, en número de minutos, de emisión, por cuestiones económicas. Las cadenas privadas no mantienen en pantalla lo que no es rentable. Emitir minutos de prestigio no es negocio y esas cadenas privadas hacen eso, negocios. Pero si ese programa se emite en Televisión Española; un ente que, en principio, busca o debería buscar cubrir las necesidades como servicio público que es; no resulta fácilmente comprensible que se reduzca a la mitad su tiempo de emisión. Porque es un buen programa y porque la moda forma parte de la cultura de un país. Otra cosa es que los que se dedican a la moda gusten más o menos. Otra cosa es que el dinero que circula alrededor de la moda suene a disparate (casi el 3 por ciento del PIB español corresponde al mundo de la moda). Pero es cultura. También el mundo de la pintura está plagado de esnobs insoportables; también se pagan cantidades obscenas por un cuadro de Picasso.

La cultura de un país, de un grupo de personas determinado, se compone de muchas cosas diferentes. La cultura va de las tradiciones a las charlas entre amigos, la cultura se compone de escritura, pintura o creencias religiosas, la moda es cultura. La moda no le interesa a todo el mundo como, desgraciadamente, no interesa a casi nadie la cultura en su conjunto. Pero la moda es cultura. Al menos es una industria cultural, al menos la moda es una clara expresión cultural.

Por todo esto, es difícil entender que se reduzca la presencia de un programa de moda en una televisión porque en algún rincón de su dirección creen que la moda representa la frivolidad, el esnobismo o la superficialidad. Me temo que lo frívolo es dejarse llevar por la percepción personal e imperfecta que manejamos todos a diario. Eso sí que es snob.